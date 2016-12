People

Fail pour Sarah Michelle Gellar. Depuis l’annonce dans la nuit de dimanche à lundi de la mort de George Michael, de nombreux people ont rendu hommage au chanteur et la comédienne Sarah Michelle Gellar, star de Buffy contre les vampires, n’a pas fait exception. Sauf qu’elle s’est trompée de personne. Elle a posté sur Twitter un hommage à… Boy George, le chanteur britannique. « Do you really want to hurt me [en référence à la chanson de Boy George, traduire : Veux-tu vraiment me faire souffrir] Je suppose que oui, 2016- #ripboygeorge j’étais vraiment une de tes plus grandes fans », a ainsi publié l’actrice de 39 ans. Corrigée -et moquée par les internautes, elle a vite supprimé son tweet et publié un hommage à George Michael, dont elle dit trouver le décès « tout aussi triste » que si ça avait été celui de Boy George.

Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad — Sarah Michelle (@SarahMGellar) December 25, 2016

« Tout aussi triste quand on a l’information correcte #ripGeorgeMichael merci à tout le monde de m’avoir corrigée. Cela reste très triste »

Les moqueries de réseaux sociaux ont visiblement vexé l’actrice qui affirme connaître « la différence entre Boy George et George Michael » mais « avoir mal entendu ». En tout cas elle dit avoir « retenu la leçon » et ne commentera probablement plus les informations sur Twitter.

This is usually why I don't comment on public matters, but it all seemed so sad on Christmas. Lesson learned. — Sarah Michelle (@SarahMGellar) December 26, 2016

« Voilà pourquoi je ne commente jamais les débats publics d’habitude, mais tout cela a semblé si triste à Noël. Leçon apprise ».

