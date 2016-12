People

CHOUCHOU Selon un sondage Ifop pour le «Journal du Dimanche»...

Omar Sy à l'avant-première du film «Norm» de Trevor Wall, le 4 décembre 2016 à Paris. - SIPA

B.D. avec AFP

L'acteur Omar Sy reste en tête des 50 personnalités préférées des Français, selon le nouveau classement Ifop publié par le Journal du Dimanche, qui paraît exceptionnellement ce samedi en ce week-end de Noël.

Omar Sy avait détrôné en juillet le chanteur-auteur et compositeur Jean-Jacques Goldman, qui recule de la 2e à la 3e position, l'ancienne ministre Simone Veil passant de la troisième à la deuxième position.

Teddy Riner au pied du podium (pour une fois)

Le judoka Teddy Riner (4e), l'acteur Dany Boon (5e) le médecin et animateur radio-TV Michel Cymes (6e), l'humoriste et actrice Florence Foresti (7e), les comédiens Sophie Marceau (8e) et Jean Reno (10e) complètent le classement.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 2 au 8 décembre auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population âgée de 15 ans et plus (méthode des quotas).

Mots-clés :