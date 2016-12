People

SANTE Elle a reçu les premiers secours dans l’avion qui la ramenait de Londres à Los Angeles...

Carrie Fisher, l'actrice de «Star Wars» le 16 décembre 2015. - Jonathan Short/AP/SIPA

L.B.

La célèbre interprète de la princesse Leia dans la saga Star Wars a été victime d’une crise cardiaque ce vendredi. L’actrice était à bord d’un avion en provenance de Londres et à destination de l’aéroport de Los Angeles, selon des sources de TMZ, lorsqu’elle a été victime d'un arrêt cardiaque une quinzaine de minutes avant l’atterrissage.

#BREAKING Carrie Fisher Suffers Massive Heart Attack on Plane https://t.co/Daq2vJsCkH — TMZ (@TMZ) December 23, 2016

TMZ précise que ce sont des passagers de l'avion à bord duquel elle se trouvait qui ont effectué les premiers gestes de secours. L’avion a atterri dans l’après-midi et elle a été tout de suite transportée à l’hôpital UCLA, en soins intensifs.

L'actrice Anna Akana était à bord du même avion, et a envoyé plusieurs tweets décrivant la scène lorsque Carrie Fisher s'est sentie mal. Elle a ainsi expliqué que l'héroïne de Star Wars avait arrêté dez respirer pendant «une dizaine de minutes à peu près», et que ce sont les membres d'équipage du vol United ainsi qu'un docteur et une infirmière qui se trouvaient parmi les passagers qui ont aidé et effectué les gestes de réanimation cardio-pulmonaire.

Don't know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she's gonna be OK 😞 — Anna Akana (@AnnaAkana) December 23, 2016

Selon le frère de l'actrice, Todd Fisher, celle-ci reçoit d'excellents soins médicaux à l'hôpital de UCLA, mais que le fait qu'elle soit sortie des urgences pour être traîtée en service de soins intensifs ne signifiait pas que son état s'était stabilisé. «Il n'y a «ni bonne ni mauvais nouvelle», a-t-il indiqué.

Outre son frère, l'actrice est également entourée de sa fille unique, Billie Catherine Lourd, et de son chien adoré, Gary, qui ont été vus devant l'hôpital.

Sur Twitter, les autres acteurs de la saga Star Wars ainsi que d'autres personnalités d'Hollywood lui ont souhaité un prompt rétablissement.

Thoughts and prayers for our friend and everyone's favorite princess right now.. @carrieffisher — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) December 23, 2016

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher — Mark Hamill (@HamillHimself) December 23, 2016

I ask everyone to stop for a moment and send special thoughts to @carrieffisher. — William Shatner (@WilliamShatner) December 23, 2016

