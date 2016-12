People

Tic tac tic tac tic tac… Dans une poignée de jours, 2016 tirera définitivement sa révérence. Si certains garderont en souvenir une année de bonheur, d’autres n’hésiteront pas une seule seconde avant de tourner la page. C’est peut-être le cas de Kim Kardashian, plus discrète que jamais depuis son braquage, ou d’Angelina Jolie et Brad Pitt, désormais aussi célèbres pour leur romance que pour leur divorce… Avant d’accueillir 2017, 20 Minutes fait le point sur l’actu people de l’année.

Brad Pitt et Angelina Jolie, c’est fini

Bye bye l'amour, bye bye le glamour - Joel Ryan/AP/SIPA

Le 20 septembre 2016, la terre fut à deux doigts d’arrêter de tourner : Angelina Jolie et Brad Pitt divorcent. Après 12 ans d’amour dont 2 de mariage, le couple le plus glamour de Hollywood se sépare, un cataclysme pour la planète people. D’autant que le divorce ne s’annonce pas facile facile… Angelina demande la garde exclusive des enfants, et Brad est accusé de maltraitance envers sa progéniture. Mais l’acteur sera blanchi par le FBI. Au final, l’acteur aura droit à des visites, mais en présence d’un thérapeute. Quant à Angelina, l’actrice serait plutôt mal en point et ne pèserait plus que 34 kg… Bref, de fortes chances que les deux stars souhaitent oublier cette année.

Johnny Depp et Amber Heard se font la guerre

Quand Johnny Depp et Amber Heard se déchirent - Joel Ryan/AP/SIPA

Encore un couple dans lequel on croyait. Le 25 mai dernier, c’est avec stupéfaction que l’on apprend la nouvelle : Amber Heard demande le divorce pour des « différends irréconciliables », 5 ans après sa rencontre avec Johnny Depp. Le lendemain, les titres parlent de violences conjugales, l’acteur aurait notamment frappé l’actrice quelques jours auparavant. Ce que Johnny Depp dément. S’ensuivront ensuite 3 mois d’emballement médiatique, de bataille, de rebondissements… Et pas de procès. Car au final, si les deux maintiennent leurs versions respectives, ils parviennent tout de même à trouver un accord. Fin d’une triste histoire.

Kim Kardashian se fait braquer à Paris

Details A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Oct 2, 2016 at 10:27am PDT

Le lundi 10 octobre, les planètes mode et people sont en émoi : Kim Kardashian s’est fait braquer à Paris. Alors qu’elle séjourne dans la capitale pour la Fashion Week, la star de téléréalité se fait attaquer dans son hôtel particulier, dans la nuit du dimanche 9. Ses agresseurs (habillés comme des agents de police) la ligotent, l’enferment dans sa salle de bains, puis lui dérobent des bijoux, pour une valeur de 9 millions d’euros. Si Kim s’en sort physiquement indemne, elle n’en est pas moins traumatisée et rentre de toute urgence retrouver sa famille et son mari Kanye West aux Etats-Unis. Depuis, la jeune femme est l’incarnation de la discrétion, elle qui autrefois exposait sa vie et son corps sur les réseaux sociaux.

Kanye West est hospitalisé

Kanye West en blond avec Donald Trump, après son hospitalisation - Shutterstock/SIPA

2016 n’aura pas été très clémente pour les Kardashian-West. Quelques semaines après le braquage de Kim, en novembre, on apprend que son mari Kanye West a été hospitalisé d’urgence. En pleine tournée, le rappeur n’aurait pas supporté la pression et aurait été victime de crises psychotiques… Il séjourne une dizaine de jours à l’hôpital, et se remet sur pieds. A sa sortie, il se teint en blond, et copine avec Donald Trump. Bref, une année difficile pour les Kardashian-West.

Le prince Harry a une nouvelle petite copine

Meghan Markle, la nouvelle petite amie du prince Harry. A quand la photo officielle du couple? - MediaPunch/Shutterstock/SIPA

Allez, une bonne nouvelle pour terminer, ça ne va pas faire de mal. Alors qu’on le croyait (un peu) perdu, le prince Harry a finalement trouvé chaussures à son pied. Début octobre, alors que les rumeurs enflaient de plus en plus, Kensington Palace a confirmé et officialisé la nouvelle idylle du prince Harry avec une certaine Meghan Markle. Ou plutôt, la femme parfaite : engagée, intelligente, généreuse, sublime… 2017 assistera-t-elle à un mariage princier ? Réponse l’année prochaine.

