Ryan Reynolds, Blake Lively et leurs deux filles sur le Walk of Fame à Los Angeles, le 16 décembre 2016. - Sipany / Sipa

Claire Barrois

Jeudi 22 décembre

Blake Lively et Ryan Reynolds dévoilent le prénom de leur deuxième fille

Son prénom était tenu secret depuis trois mois. Blake Lively et Ryan Reynolds ont désormais confirmé l’identité de la petite sœur de James : elle s’appelle Ines, a révélé US Weekly. Le public avait fait la connaissance du bébé, toujours non identifié, le 16 décembre à l’occasion de l’inauguration de l’étoile de son papa sur le Hollywood Walk of Fame. L’acteur avait alors déclaré : « Je voudrais remercier ma femme, qui est assise juste là car elle est tout pour moi. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu rends tout meilleur. Tu rends ma vie plus belle. Tu m’as donné deux enfants incroyables et je n’aurais pu espérer mieux. »

Céline Dion souhaite un joyeux Noël à ses fans dans une vidéo

La chanteuse québécoise a vécu une année éprouvante avec la perte de son mari René et d’un de ses frères. Céline Dion a donc publié une vidéo de remerciements et de vœux à l’attention de ses fans sur Facebook. Elle y déclare : « C’est de nouveau le moment des fêtes qui nous rappellent les moments heureux mais aussi les moments malheureux de l’année qui s’achève. J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous mes fans pour leur amour et leur soutien si précieux. »

Kanye West annule la fin de sa tournée

Interné une dizaine de jours en hôpital psychiatrique fin novembre pour crise psychotique et épuisement, le rappeur Kanye West avait annulé la fin de sa tournée 2016 qui devait se tenir jusqu’au 31 décembre. D’après le site américain TMZ, la société d’organisation et de promotion de spectacles qui s’occupait de la tournée de Kanye West a finalement annoncé que la partie européenne du Saint Pablo Tour, prévue en 2017, était annulée.

