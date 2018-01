Crue de la Seine: Le pic attendu tôt ce lundi avant une lente décrue

Paris, le 24 janvier 2018 - Le bistrot Alexandre III inondé par la crue de la Seine — M. Costa / 20minutes

Un ultime pic avant une lente décrue. Ce lundi, au petit matin, la Seine devrait atteindre son niveau maximal, loin du record historique mais avec pour les riverains des conséquences pendant plusieurs jours encore, et pour les autorités des questions sur l’urbanisme francilien.

>> A lire aussi : Crue de la Seine: Le RER C dans Paris restera fermé jusqu'au 5 février minimum

La crue devrait culminer avant l’aube lundi dans la capitale, à un niveau de 5,85 à 5,95 m, soit moins qu’en juin 2016 (6,10 m), selon l’organisme de surveillance Vigicrues. À la station du pont d’Austerlitz, la Seine, qui a continué de monter dans la nuit était à 5,82 m dimanche à 17H50, stable depuis 14H20.

Une montée très lente

« La montée est très lente, donc les prévisionnistes n’ont cessé de repousser le moment où on devrait atteindre le niveau le plus élevé. On l’attend plutôt en fin de nuit », a indiqué à l’AFP une porte-parole de Vigicrues, Rachel Puechberty.

La #Seine à #Paris atteint depuis le début d'après-midi 5.82 m à Austerlitz, à 18 cm de la #crue de juin 2016. Le maximum est prévu entre 5.85 et 5.90 ces prochaines heures par Vigicrues. pic.twitter.com/E6znEL2Y8j — Keraunos (@KeraunosObs) January 28, 2018

Le pire est donc évité cette fois-ci, à savoir le scénario catastrophe d’une crue historique comme celle de 1910, où la Seine avait atteint 8,62 m. Mais les interrogations demeurent sur les dégâts potentiels pour la région parisienne. « Il faudra un retour d’expérience », a déclaré lors d’une conférence de presse le préfet de Paris Michel Delpuech, qui veut voir « quand et comment les autorisations d’urbanisme ont été données ».

>> A lire aussi : Alerte inondations et crues: Neuf tonnes de déchets dangereux évacués d'un site industriel sur les bords de Marne

« On sait que ces phénomènes vont se reproduire » et « il faut vraiment que, dans une logique de prévention, on évite ce type d’aménagement du territoire », a-t-il souligné.

Le RER C très perturbé

Dimanche, les péniches restaient immobiles le long des quais parisiens, pour beaucoup submergés, les lampadaires baignant dans une eau marronnasse près de laquelle s’aventuraient quelques pêcheurs. Côté transports, sept gares parisiennes du RER C, en bordure de Seine, resteront fermées au moins jusqu’au 5 février.

En amont de Paris, le niveau de la Marne était encore en légère hausse dimanche après-midi, a souligné Vigicrues. L’onde de crue issue de l’Yonne poursuit sa progression sur la Seine et a dépassé la confluence avec le Loing, près de Fontainebleau.

En aval de Paris, sur les boucles de la Seine, la hausse se poursuivra jusqu’en début de semaine, prévoit Vigicrues, à des niveaux supérieurs à ceux de 2016 en raison de l’apport supplémentaire de l’Oise. Une attention particulière sera portée sur le secteur d’Elbeuf, près de Rouen, avec les marées hautes prévues lundi.

Sur l’île de Migneaux à Poissy (Yvelines), « tout le monde circule en barque », témoignait Serge Matikhine, le président du syndicat des propriétaires de l’île. « L’humeur est encore bonne, on a une certaine habitude : en 20 ans, on en est à notre huit ou neuvième crue ».

1.500 personnes délogées

« Il n’y aura pas tout de suite de franche décrue, les niveaux vont rester élevés quelques jours », a précisé à l’AFP Madame Puechberty, de Vigicrues. Avec l’arrivée prochaine d’une onde de crue venant de la Marne, et des averses attendues en milieu de semaine, « il faudra attendre plus d’une semaine pour attendre des niveaux classiques pour la saison », a-t-elle ajouté.

Au total, 1.500 personnes ont dû quitter leur logement en Ile-de-France, a indiqué dimanche la préfecture de police. 1.500 foyers restaient aussi privés d’électricité, « essentiellement dans l’est » de la région parisienne, selon Enedis, le gestionnaire du réseau.

>> A lire aussi : VIDEO. Crue de la Seine: Comment les pompiers se préparent à affronter la décrue

Les crues qui touchent diverses régions françaises résultent de fortes précipitations sur des sols gorgés d’eau. Les mois de décembre et janvier sont les plus pluvieux depuis le début des relevés en 1900, selon Météo France. Mais les prévisions sont plus optimistes pour la semaine à venir et « les décrues sont désormais bien amorcées sur la majorité des parties amont des cours d’eau » en France, selon Vigicrues.

Météo France laissait encore dimanche soir 10 départements « en vigilance orange en raison des crues sur les bassins de la Seine, de la Saône et de leurs affluents ». Sur la Saône, l’onde de crue se propageait dimanche entre Chalon-sur-Saône et Tournus, avec un niveau maximum qui a été atteint dans la journée de dimanche.