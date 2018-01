Crue de la Seine: Le RER C dans Paris restera fermé jusqu'au 5 février minimum

Les voies de la ligne C du RER à Paris. (Illustrations) — LaurentVu/SIPA

Le tronçon central de la ligne C du RER à Paris restera fermé jusqu’au 5 février minimum, en raison de la crue de la Seine, a-t-on appris dimanche auprès de la SNCF. Les sept gares intra muros - Saint-Michel Notre-Dame, Musée d’Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du Président Kennedy et Boulainvilliers - resteront donc fermées toute la semaine prochaine.

[CRUE ] Pic prévu cette nuit à 5,95m, avant un « plateau » qui peut durer avant la décrue. Aussi, les 7 gares @RERC_SNCF intra-muros resteront fermées jusqu’à minimum lundi 5 février inclus — SNCF Transilien (@Actu_Transilien) January 28, 2018

« La crue va rester au même niveau probablement toute la semaine et donc, à ce stade, je ne peux pas garantir une réouverture des 7 gares de la ligne C avant lundi 5 février au minimum », a indiqué à l’AFP Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien.

10.000 mètres cube d'eau pompés par heure

«A Javel, on est en train d'installer une neuvième pompe pour essayer d'absorber le plus possible d'eau», a ajouté M. Krakovitch, en visite sur place, précisant que 10.000 mètres cube d'eau par heure étaient pompés dans chaque gare parisienne du RER C.

«Ce qu'on veut, c'est éviter que le niveau d'eau monte dans la gare», en cherchant le «juste équilibre» avec les installations démontées pour être protégées, a-t-il poursuivi. «Il y a toujours de l'eau sur les voies, mais on arrive malgré tout à maintenir le trafic sur une des deux voies, donc on reste à 3 trains par heure sur la gare de Javel», a-t-il expliqué.

Le pic attendu dans la nuit

La Seine devrait atteindre à Paris son pic de crue dans la nuit de dimanche à lundi, loin de son record historique mais avec pour les riverains des conséquences qui pourraient se faire ressentir plusieurs jours. La crue devrait culminer à un niveau de 5,85 à 5,95 m dans la nuit de dimanche à lundi dans la capitale, soit moins qu’en juin 2016 (6,10 m), selon l’organisme de surveillance Vigicrues.

>> A lire aussi : VIDEO. Crue de la Seine: Comment les pompiers se préparent à affronter la décrue

À la station du pont d’Austerlitz, la Seine, qui a continué de monter dans la nuit était à 5,82 m dimanche avant 16H00, soit 9 cm de hausse en 24 heures.

« La montée est maintenant lente et le pic de crue ou le plateau devrait intervenir dans la soirée ou dans la nuit », a souligné le préfet de Paris Michel Delpuech dimanche lors d’une conférence de presse. « 5,80 à 5,90, on sera dans ce niveau-là, peut-être un tout petit peu au-dessus de 5,90 m mais pas au-delà ».