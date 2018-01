Le passe Navigo rend les toilettes gratuites dans 33 nouvelles gares d’Ile-de-France

Des toilettes automatiques dans une gare d'Ile-de-France. — Ile-de-France Mobilités

87 gares franciliennes sont équipées de toilettes.

Les usagers n’ayant ni passe Navigo ni billet magnétique devront s’acquitter de 50 centimes d’euros pour accéder aux toilettes automatiques des gares.

Une envie pressante et une forte attente. Parmi les passagers du réseau Ile-de-France Mobilités (ex-Stif) interrogés, « 53 % disent souhaiter pouvoir utiliser des toilettes sur leur parcours ». En 2018, 33 nouvelles gares* dépourvues de commodités vont être équipées de W.-C. automatiques, a appris 20 Minutes. Et ce, avec une offre non payante (ou presque).

Pour votre confort, les nouveaux #toilettes automatiques sont disponibles en gare de #VertGalant avec votre passe Navigo #RERB pic.twitter.com/8jzGWpTHpa — Secteur Mitry (@S_Mitry_RERB) January 16, 2018

200.000 euros chaque W.-C.

En effet, les toilettes seront gratuites pour les détenteurs du passe Navigo ou d’un billet magnétique classique. « Les autres usagers devront s’acquitter de 50 centimes d’euros, tarif que 76 % des voyageurs sont prêts à payer pour un niveau de qualité de service au rendez-vous », indique-t-on à Ile-de-France Mobilités.

>> A lire aussi: Deux urinoirs écologiques installés près de la Gare de Lyon

Les équipements sanitaires mis en place seront « avec maintenance intégrée, et accessibles aux personnes en situation de handicap (PSH) ». Ile-de-France Mobilités va financer les 200.000 euros de chaque W.-C. automatique via l’enveloppe de 3 milliards d'euros consacrés à la transformation des gares franciliennes initiée par Valérie Pécresse, présidente de la région et d’Ile-de-France Mobilités. Celles-ci prendront en charge le coût d’exploitation de 10.000 euros par an.

*Les 33 gares équipées en Ile-de-France sont :