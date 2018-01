Zoo de Vincennes: 50 babouins s'échappent de leur enclos, 4 toujours en liberté

Un babouin et son petit. (Illustration) — Kay Nietfeld/AP/SIPA

Après un tigre dans les rues de Paris en novembre dernier, des babouins en liberté au zoo de Vincennes. Cinquante babouins ont réussi à s’échapper de leur enclos, ce vendredi, en fin de matinée. Les visiteurs ont dû être évacués et des équipes se chargent de rentrer les primates, révèle Le Parisien. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du zoo pour prévenir d’éventuels accidents. Le plan de secours a alors été déclenché, précise le zoo de Paris dans un communiqué. La police nationale et de la préfecture et la brigade des sapeurs-pompiers ont été sollicités afin de mettre en place « la procédure de capture animalière ».

Quatre babouins encore en liberté

Dans un tweet le zoo de Vincennes, a annoncé à 15h01, que « l’ensemble du groupe a regagné son enclos, exceptés 4 [animaux] », restés dans les coulisses du grand rocher

Suite à une échappée de #babouins dans le Grand rocher, la situation a été mise sous contrôle : l'ensemble du groupe a regagné son enclos, exceptés 4, qui sont en vue. Nous vous tenons informés de la situation. — Zoo de Paris (@zoodeparis) January 26, 2018

Les twittos se sont amusés de cette nouvelle et l’ont croisé avec deux faits médiatiques récents : le procès Jawad et les émeutes autour de pots de Nutella​ vendus au rabais.

PARIS : 50 #babouins se sont échappés de leur enclos du zoo de #Vincennes, provoquant l’évacuation du parc animalier. Pompiers et policiers fortement armés sur place.

Ils se dirigeraient vers un stand de #Nutella dans un supermarché pour rejoindre leurs con’citoyens. pic.twitter.com/d1xpydVQy7 — Erick ‏ (@Erick_528) January 26, 2018