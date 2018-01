Crue de la Seine: Sept stations RER fermées, les lignes 10 du métro et 63 du bus en renfort

INONDATIONS Face à la montée du niveau de la Seine à Paris, sept stations du RER C ont été fermées ce mercredi. Pour compenser, les lignes 10 du métro et 63 du bus sont renforcées…

Paris, le 23 janvier 2018 - Crue de la Seine à Paris. — Jacques BENAROCH/SIPA

L’eau de la Seine continue de monter. La crue a atteint les 5,10 mètres ce mercredi matin au tronçon de Paris-Austerlitz. Pour l’occasion, la SNCF a fermé sept stations du RER C : Saint-Michel Notre-Dame, Musée d’Orsay, Invalides, Champ-de-Mars, Avenue Président Kennedy et Boulainvilliers. Pour le reste de la ligne, le trafic est réduit de moitié.

Pour que les Franciliens puissent continuer de se rendre dans les lieux desservis par les stations fermées du RER C, Ile-de-France Mobilités mobilise un plus grand nombre de métros sur la ligne 10 entre Gare d’Austerlitz et Boulogne Pont-de-Saint-Cloud. Le bus 63 est également concerné par ce renforcement du trafic, entre Gare de Lyon et Invalides.

Au regard des estimations de Vigicrue sur l’évolution du niveau de la Seine, les gares @RERC_SNCF fermées le resteront jusqu’à vendredi au moins.

Le RER C circulera au départ de Paris Austerlitz, Javel et Avenue Henri Martin, dans Paris vers les terminus habituels. #CrueSeine pic.twitter.com/TZzUKaFokv — SNCF Réseau (@SNCFReseau) January 24, 2018

Afin de garantir la sécurité des usagers, la SNCF a mis en place plusieurs actions face à la crue importante de la Seine. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’entreprise a mobilisé cent hommes dont une équipe de grimpeurs professionnels pour fermer les baies de ventilation côté Seine, situées pour les plus basses à 5,75 mètres. « Dix mille mètres cubes d’eau sont évacués toutes les heures », précise le communiqué.

Retour en vidéo sur l’intervention des grimpeurs professionnels pour fermer les baies de ventilation du tunnel intramuros du @RERC_SNCF #CrueSeine pic.twitter.com/zsQ1L7vdTv — SNCF Réseau (@SNCFReseau) January 24, 2018

Les agents prennent également les mesures nécessaires pour « mettre en sécurité les installations électriques et mécaniques situées le long des voies, sur les aiguillages et dans les gares ».