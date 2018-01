Paris: Sept stations du RER C fermées dès mercredi à cause de la crue de la Seine

Les voies de la ligne C du RER à Paris. (Illustrations) — LaurentVu/SIPA

C’est la conséquence directe des fortes pluies de ces derniers jours​. Dans un communiqué la SNCF a indiqué que sept gares parisiennes du RER C seront fermées à partir de mercredi en raison de la crue de la Seine. Ce dispositif concerne les stations Saint-Michel Notre Dame, Musée d’Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du Pdt Kennedy, Boulainvilliers.

Infotrafic #RERC : Mercredi 24 janvier : Trafic interrompu entre Javel et Paris Austerlitz et entre Avenue Henri Martin et Paris Austerlitz. Les horaires du calculateur d'itinéraires seront mis à jour d'ici la fin de la journée. Motif : crue de la Seine > https://t.co/18kUF5Glpe — RER C TRANSILIEN (@RERC_SNCF) January 23, 2018

Ces gares resteront fermées jusqu’à vendredi, voir plus longtemps si l'épisode de crue se poursuit. En revanche, le RER C continuera de circuler au départ des gares de Paris Austerlitz, Javel et Avenue Henri Martin.

« Ces mesures permettront à SNCF de maintenir un maximum de trains en circulation en dehors de la zone touchée par la crue et faciliteront la reprise normale du trafic à l’issue de l’épisode climatique », précise le communiqué. Une équipe de grimpeurs professionnels va être envoyée fermer les baies de ventilation du tunnel dans la nuit de mardi à mercredi pour sécuriser les installations mécaniques et électriques face à la montée de l’eau. Mais cette opération "altère la conformité du tunnel aux normes incendie".