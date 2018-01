Alerte jaune à Paris, la crue de 2010 dépassée... La Seine va atteindre les 5 mètres

Crue de la Seine près de Notre-Dame-de-Paris le 10 janvier 2018 . — M.ASTAR/SIPA

Depuis quelques jours, la Seine est en crue. A 10 h ce lundi, le fleuve atteignait plus de 4 mètres.

Le phénomène devrait encore durer une semaine sans qu’il y ait d’amélioration.

La Seine est sortie de son lit. Depuis quelques jours déjà, les Parisiens ont pu voir la rivière en crue. Ce lundi, à 10 h, la Seine a atteint les 4,32 m à Austerlitz. Une crue modérée par rapport à celle de 2016 – quand la Seine atteignait 6,10 m le 4 juin, au même endroit – mais qui est plus importante que celle de 2010 (3,92 m le 28 décembre).

Mais des mesures de précaution ont tout de même été prises par la Ville de Paris. « Les voies sur berges sont interdites à la circulation piétonne, le tunnel des Tuileries et la voie entre le pont du Garigliano et le pont de Bir-Hakeim sont fermés à la circulation », annonce un communiqué, et les bateaux-mouches ne circulent pas.

#Crue de la #Seine : le niveau pourrait atteindre la barre des 5 m à #Paris en milieu de semaine, rejoignant peut-être le niveau de la crue de 2001 (5,21 m). On reste loin des niveaux de 1982 (6,13 m) et de juin 2016 (6,10 m). pic.twitter.com/7jOMNhXbLs — Régis Crépet (@LCMRegis) January 22, 2018

Bulletin du 22/01/17 à 10 heures - Capture d'écran/Vigicrues

Plus de 1 200 m3/seconde au pont d’Austerlitz

Avec 1 294 m3 d’eau écoulée par seconde, Paris est en vigilance jaune, le deuxième des quatre niveaux qualifiant l’importance des crues. Selon la DRIEE – Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie ​–, la période de crue que connaît la Seine peut perdurer. « Cela va dépendre des pluies qui seront enregistrées, mais il est d’ores et déjà prévu entre 4,7 m et 4,9 m pour mardi 23 à midi, et entre 5,1 m et 5,4 m pour mercredi 24 à midi. »

⚠️🌊 Crue de la #Seine 🌊⚠️



En raison de fortes pluies, la #crue de la Seine se poursuit.

Restons prudent.e.s.

Pour des raisons de sécurité, des tunnels et des voies restent fermés.

Voici les détails 👇



👉 https://t.co/3nvt9QZo6u pic.twitter.com/tQjGgH2VL2 — Paris (@Paris) January 22, 2018

Le service des prévisions des crues ne sait pas encore quand la Seine retournera dans son lit. « Il y a beaucoup d’incertitude. On ne peut pas faire une prévision à 5 ou 6 jours comme Météo France, car c’est selon s’il pleut et l’endroit concerné », explique Aurélie Vieillefosse, directrice adjointe de la DRIEE.

La DRIEE appelle cependant les populations à la vigilance. « Il faut écouter les consignes de la préfecture de police et se tenir au courant, rajoute Aurélie Vieillefosse. Dans tous les cas il ne faut pas s’approcher de la Seine, qui est une rivière à gros débit. » Depuis le début de la crue, les policiers ont effectué des maraudes pour prévenir les personnes sans abri. La Ville appelle « à la vigilance concernant les caves et les sols ». « Les Parisiens sont invités à ne pas y stocker des biens de valeurs, qui pourraient être endommagés en cas de remontées des nappes phréatiques. »

La décrue est, elle, difficilement prévisible, car « les crues de la Seine sont très lentes ». Ce qui est sûr, c’est que cette situation va encore durer une semaine, selon la DRIEE.