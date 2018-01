Lundi, des usagers et un syndicat de la RATP dénonçaient l'insécurité régnant dans métro parisien liée au trafic de drogue et aux « toxicomanes souvent agressifs et dangereux ». Pour ces raisons, ce vendredi, certains conducteurs de la ligne 12 ont fait grève, sans perturber le trafic selon le compte Twitter de la ligne.

Bonjour Manon, petite précision sur la grève concernant la @Ligne12_RATP sachez que le trafic est normal et n’impactera pas vos trajets! Bonne journée! Izia — Ligne 12 RATP (@Ligne12_RATP) January 19, 2018

Plus d’effectifs de sécurité dans le métro

Face aux inquiétudes soulevées par les usagers et agents du métro parisien, des mesures « pour lutter contre le trafic et la consommation de stupéfiants » ont été annoncées à l’issue d’une table ronde entre la RATP, quatre syndicats représentatifs de la RATP (CFE-CGC, UNSA, CGT et SUD) avec la présence des services de la préfecture de police de Paris et du parquet de Paris.

La #RATP, les syndicats représentatifs RATP & la @prefpolice réunis cet après-midi pour lutter contre le trafic et la consommation de stupéfiants sur le réseau #ligne12 #ligne4 pic.twitter.com/zkx2poGJm2 — Groupe RATP (@GroupeRATP) January 19, 2018

« Une présence renforcée des effectifs [de sécurité] va être assurée sur les lignes [principalement les lignes 4 et 12] » où se concentrent les problèmes liés au deal et à la toxicomanie « afin de sécuriser les usagers mais également les conducteurs et agents de la RATP », annonce le communiqué envoyé par la RATP, la préfecture de police et le parquet.

283 dealers arrêtés dans le métro en deux ans

Entre le 14 janvier 2016 et le 15 décembre 2017, 400 affaires liées au trafic de stupéfiants ont été traitées « avec l’interpellation de 283 vendeurs et 406 consommateurs », est-il avancé. Cette lutte contre le trafic de stups​ va être renforcée, promettent les trois organismes. Et le « plan stups 2018 » va prendre en compte le phénomène sévissant dans le métro parisien.

Pour aider les toxicomanes, des actions de prévention vont être menées. Depuis novembre 2017, une convention permet « une prise en charge sanitaire et sociale des toxicomanes présents dans les espaces du métro parisien et notamment sur les lignes 4 et 12 ». C’est la mise en place dans les souterrains parisiens de prise en charge qui existe déjà à la surface. Depuis début décembre, quatre maraudes par semaine sont réalisées par des agents RATP et des membres des associations Gaïa, Aurore, Nova Dona et Charonne.

