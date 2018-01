Paris: Un toxicomane consomme de la coke sur le capot d'une voiture de police

Une voiture de police. (Illustration) — V. WARTNER / 20 MINUTES

La semaine dernière, en pleine nuit, un homme de 38 ans est interpellé en flagrant délit rue de Nancy (Xe) juste en face du commissariat de police. Selon les informations du Parisien, l’individu était assis sur le capot d’une voiture de police en train de sniffer un rail de coke​ disposé sur la coque de son téléphone portable.

« Je n’avais pas vu »

« Il était muni d’un billet de banque roulé en forme de paille, note auprès du quotidien, une source policière, afin d’inhaler une poudre blanche disposée en ligne. »

L’homme est alors interpellé et ramené au commissariat. « Je n’avais pas vu que j’étais devant un commissariat », s’est-il défendu lors de son audition avec l’officier de police judiciaire. Il n’avait pas non plus remarqué que le véhicule sur lequel il s’était installé était une voiture banalisée de la brigade anticriminalité, précise le Parisien. « Ça devait être un touriste, rigole un policier. Il ne savait pas l’adresse de la salle de shoot ! ». Il est sorti de garde à vue ce week-end.