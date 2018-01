Passe Navigo, Vélib', écologie… Que réserve Anne Hidalgo pour l’année 2018?

Anne Hidalgo a un plan de bataille pour remporter les prochaines municipales. — SIPA

Son annonce phare est la gratuité du passe Navigo pour les plus de 65 ans.

Elle a aussi évoqué les difficultés de l’installation des nouveaux Vélib’ dans la capitale.

« Que 2018 soit une année qui rassemble et nous permette de relever les grands défis. Mais aussi de réussir dans les actes du quotidien pour rendre la vie plus belle à l’ensemble de nos concitoyens », a introduit ce mercredi, la maire de Paris, Anne Hidalgo, lors de ses vœux aux élus du Conseil de Paris.

A cette occasion, elle a détaillé son plan de bataille pour cette année. Écologie, déplacements, problèmes autour du nouveau Vélib, propreté, logements… 20 Minutes revient sur les annonces de la maire de Paris.

.@Anne_Hidalgo présente ses voeux pour l'année 2018. Au service des Parisiennes et Parisiens afin d'améliorer la vie quotidienne ! pic.twitter.com/jv4PZ3uxXp — Colombe Brossel (@CBrossel) January 10, 2018

Passe Navigo gratuit pour les seniors

C’est la « grande » annonce de ces vœux 2018. A partir de juin, les Parisiens de plus de 65 ans bénéficieront de la « gratuité intégrale » du passe Navigo, sous plafond de ressources. « Il y a une tranche d’âge essentielle qui est oublié par ces dispositifs de la Région et de l’État : ce sont les seniors », a souligné Anne Hidalgo. Pourront donc en bénéficier les personnes touchant moins de 2.200 euros par mois, soit 200.000 personnes. Cette mesure sera prise en charge par la Ville de Paris.

Les élus PCF-Front de Gauche ont salué cette annonce, la qualifiant de « vrai coup de barre à gauche ». « La maire de Paris, loin de présenter une nouvelle mesure, ne fait que retricoter une gratuité des transports en commun pour les seniors qui existait déjà. Nous sommes satisfaits de ce revirement, encore faudrait-il que la Maire de Paris l’assume comme tel », a déclaré de son côté Maud Gatel, du groupe UDI-MoDem.

"Gratuité du Pass Navigo pour les seniors : de l’art d’avoir la mémoire courte" - Communiqué de @maudgatel : https://t.co/UHfIXtk25E — Groupe UDI MoDem (@GroupeUDIMoDem) January 10, 2018

Quid du chantier Vélib ?

Face aux couacs en série, la maire de Paris était obligée d’aborder l’arrivée (dans la douleur) du nouveau Vélib dans la capitale. A l’heure actuelle, seulement une soixantaine de stations sont « opérationnelles » à Paris. Contre 300 initialement prévues pour le lancement au 1er janvier. Selon Paris en Selle, association de cyclistes, « le nouveau Vélib' est un cauchemar pour les usagers ».

>> Lire aussi. Paris: Une association de cyclistes dresse un bilan mitigé des promesses vélo d'Anne Hidalgo

« Je sais que la période de transition est difficile pour les usagers. C’est la conséquence directe de l’application du code des marchés publics, a fortiori lorsque l’on change d’entreprise gestionnaire. Je sais que le syndicat métropolitain fait tout le nécessaire auprès de l’entreprise pour qu’elle accélère le déploiement de nouvelles stations », a-t-elle défendu. En l’occurrence, cette situation a poussé le syndicat à décider de pénalités financières, qui « comme prévu dans le cadre des marchés publics seront appliquées en cas de retard », relève-t-il dans un communiqué.

En tant que Maire de #Paris et utilisatrice, je ne suis pas satisfaite de la transition vers le nouveau @velib. L'installation des nouvelles stations accuse du retard. L'entreprise doit accélérer le déploiement sous peine de lourdes pénalités financières. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 10, 2018

Des ouvertures de jardins

« En 2018, nous continuerons de développer la place de la nature en ville, des espaces de respiration dans une urbanité parfois encore trop minérale », a affirmé Anne Hidalgo. Ainsi, durant l’année, de nouveaux jardins publics vont ouvrir. Notamment le jardin Nelson Mandela, de 4,2 hectares, dans le Ier arrondissement ou encore le jardin Truillot, dans le XIe.

De plus de nouveaux tronçons de la Petite Ceinture seront ouverts dans les XIVe, XVIIe, XIXe et XXe arrondissements.

En 2018, nous ouvrirons de nouveaux jardins publics : le jardin Nelson Mandela, de 4,2ha, à #Paris1, ou encore le jardin Truillot à #Paris11, le plus dense de #Paris. #EspacesVerts#Voeux2018 pic.twitter.com/ocrEPZ3Ff0 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 10, 2018

Propreté

« La propreté est l’affaire de tous », a lancé la maire souvent critiquée par l’opposition sur cette thématique. « De la saleté et moins de moyens. Voilà le bilan propreté depuis que les socialistes sont à la tête de la capitale », affirmait récemment auprès de 20 Minutes Florence Berthout, présidente du groupe Les Républicains au conseil de Paris. 170 nouvelles laveuses et aspiratrices de trottoirs devraient être livrées en juin. De nouvelles corbeilles de rue à grande capacité devraient aussi être installées.

Des vœux de @Anne_Hidalgo placés sous le signe de... l’écriture inclusive et de l’autosatisfaction : propreté, déplacements, pollution, logement, finances, tout va très bien madame la marquise! pic.twitter.com/AslZf93JWM — J-B de Froment (@jbdef) January 10, 2018

De nouveaux logements sociaux

7.000 nouveaux logements sociaux seront créés cette année pour les familles, les étudiants et les jeunes travailleurs, « en poursuivant le nécessaire rééquilibrage dans les arrondissements les plus déficitaires », a précisé Anne Hidalgo. Dans le XVIe, ce seront 135 nouveaux logements sociaux avenue du Marechal Fayolle et 110 nouveaux logements rue Saint Didier. Dans le IXe, ce seront 37 nouveaux logements rue de Londres et 17 nouveaux logements rue Saint Lazare.