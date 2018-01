Paris: Le corps de la policière de la brigade fluviale reste introuvable

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver la policière disparue dans la Seine lors d'un exercice. — BSPP

La policière, âgée de 27 ans, a disparu dans le fleuve vendredi matin, lors d’un exercice de routine.

Les recherches n’ont toujours pas permis de retrouver son corps.

Il n’y a plus aucun espoir de la retrouver vivante. Les recherches n’ont pas permis, dimanche, de localiser le corps de la policière de la brigade fluviale qui a disparu vendredi matin, lors d’un exercice de routine qui se déroulait à hauteur de la cathédrale Notre-Dame, indiquent à 20 Minutes des sources concordantes. Elles ont été interrompues à la tombée de la nuit, un peu après 17h.

Paris: Une policière de la brigade fluviale portée disparue dans la Seine, les recherches interrompues

Toute la journée, des bateaux sonars de la brigade fluviale ont tenté de localiser le corps de la jeune policière âgée de 27 ans et des plongeurs se tenaient prêts à intervenir. Mais les mauvaises conditions météo, le fort courant et le niveau élevé de la Seine compliquent beaucoup le travail des pompiers et des policiers mobilisés. Les opérations vont reprendre ce lundi. « Ils continueront les recherches tant qu’ils ne l’auront pas trouvé », souffle-t-on à la BSPP.

« Rien ne motivait qu’on mette en place cet exercice »

Le syndicat Unsa-police a demandé l’ouverture d’une enquête administrative. « A notre sens rien ne motivait qu’on mette en place cet exercice alors qu’après le passage de la tempête, la Seine est en crue, il y a de forts courants, un gros débit d’eau », a déclaré samedi à France Bleu Nicolas Pucheu, secrétaire départemental adjoint du syndicat Unsa police.

Cette policière avait rejoint la brigade fluviale depuis 1 an et n’avait son diplôme de plongée sous-marine que depuis trois semaines. « La Seine était déchaînée, on se serait cru en mer en pleine tempête. Il n’y avait aucune visibilité, l’eau opaque et marron », ajoute-t-il. « Même quelqu’un de très aguerri aurait pris de gros risques. Une fois au fond c’est quasi impossible de s’en sortir. »