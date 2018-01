La Seine monte, monte... Paris se prépare à une montée importante du niveau de l'eau

La Seine en crue, à Paris, le 4 juin 2016. — SIPA

À 12 heures, ce jeudi, le niveau de la Seine était de 3,07 mètres à Austerlitz. Et selon les prévisions météorologiques, la hausse devrait se poursuivre dans les jours à venir. Pour y faire face, la Ville de Paris, en coordination avec la préfecture de police et l’ensemble des opérateurs concernés (Enedis, GRDF, Eau de Paris, CPCU, etc.) « met en place des mesures préventives », annonce la mairie dans un communiqué.

« Si la tendance se confirme, la Ville déclenchera une cellule de crise »

« Si la tendance se confirme, la Ville déclenchera une cellule de crise, qui coordonnera les actions pour limiter l’impact de la crue sur la vie quotidienne des Parisiens », poursuit la ville. De son côté, le Service de prévision des crues a activé ce mercredi le niveau vigilance « Jaune » dans la capitale, nécessitant une vigilance particulière.

En fonction de l’évolution de la situation, le déploiement de batardeaux pourrait être lancé à 3,70 mètres dans plusieurs arrondissements. De plus, une évacuation des installations des rives de Seine a débuté ce jeudi matin, avec un démontage de l’ensemble des équipements de la rive gauche aujourd’hui et de ceux de la rive droite prévue demain.

Enfin, les Parisiens sont invités à ne pas stocker dans les caves et les sous-sols, des biens de valeur, qui pourraient être endommagés en cas de remontée des nappes phréatiques.