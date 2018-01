VIDEO. Tempête Eleanor: Les transports perturbés en Île-de-France

Paris le 21 mars 2013. Illustration transports régionaux, RER et Transilien, à la gare du Nord. Voyageurs, usagers de la SNCF et RATP. — A. GELEBART / 20 MINUTES

La tempête Eleanor a provoqué ce mercredi de nombreux dégâts sur plusieurs lignes franciliennes, perturbant fortement le trafic du réseau Transilien, relève France Bleu Paris. Des chutes d’arbre ont notamment contraint la SNCF à interrompre la circulation des trains, précise le site Internet.

A noter que des rafales de vent record ont été enregistrées dans la capitale. Au sommet de la tour Eiffel, une a atteint les 150 km/h, a indiqué Météo-France.

Trafic perturbé

Sont coupées, la ligne D entre la Ferté-Alais et Malesherbes, la ligne H entre Valmondois et Pontoise et entre Montsoult Maffliers et Luzarches, la ligne J entre Gisors et Pontoise, la ligne K entre Mitry-Claye et Crépy-en-Valois, la ligne P entre La Ferté-Milon et Meaux ou encore la ligne R entre Nemours et Montargis.

Selon France Bleu, la tempête a également provoqué des dégâts sur la caténaire sur la ligne L, où le trafic sera perturbé toute la journée entre Paris Saint-Lazare et Saint Nom La Bretèche. Un défaut d’alimentation électrique a également ralenti le trafic sur l’axe Paris-Pontoise, sur le RER C.