Les nouveautés et grands événements à venir en 2018 à Paris et en Ile-de-France

Politique, transports, travaux, événements culturels et sportifs… 20 Minutes fait le point.

L’Ile-de-France ve recevoir pour la première fois de son histoire, de nombreux rendez-vous.

Si 2017 marquait le début de « la révolution des transports », selon Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, que nous réserve 2018 ? Politique, transports, travaux, événements culturels et sportifs… Quels vont être les grands rendez-vous de l’année à Paris et en Ile-de-France ? 20 Minutes fait le point.

Politique. Un an après une année électorale chargée, l’année 2018 sera nettement plus calme. La région Ile-de-France commencera par procéder au déménagement de son siège à Saint-Ouen. Puis, il sera question de gérer le budget 2018. Celui-ci, en légère baisse par rapport à l’année précédente, sera au service de trois objectifs, note la région : « Faire de l’Ile-de-France la première région écologique d’Europe, la rendre plus attractive au service de l’emploi et enfin, réduire les fractures territoriales franciliennes en misant sur la culture et le sport », a souligné Valérie Pécresse, début décembre.

A la mairie de Paris, l’heure est à la mise en ordre de bataille. La course aux municipales est en effet lancée dans la capitale. Qu’elles se déroulent en 2020 ou 2021 (le gouvernement doit confirmer), Anne Hidalgo – arrivée à mi-mandat – commence à se projeter expliquait-on ici. Quelques mois après un remaniement, son premier dossier pour (re)conquérir le cœur des Parisiens est la propreté de la ville. « On doit produire des effets plus visibles sur la propreté et sur la lutte contre les incivilités », a-t-elle expliqué au Figaro, il y a quelques semaines.

Transports, stationnement et circulation. A partir de ce 1er janvier 2018, les règles du stationnement payant changent dans toute la France. Out l’amende de 17 euros généralisée, place à la « redevance d’occupation du domaine public » baptisée « Forfait post stationnement » (FPS). Dans la capitale, l’amende passe à 50 euros pour les 11 premiers arrondissements et 35 euros du XIIe au XXe arrondissement.

Les nouveaux Vélib ont commencé à débarquer dans la capitale et en petite couronne. L’objectif de ce déploiement du nouveau service Vélib' Métropole au printemps 2018 en région parisienne « sera atteint » malgré un retard au démarrage, a indiqué son opérateur Smovengo, et quelques bugs, tandis que la mairie de Paris annonçait des compensations pour les abonnés.

Le plan du réseau de bus de la RATP va lui être profondément modifié d’ici à la fin de l’année 2018. Quatre lignes vont notamment être créées et 46 lignes sur 60 vont voir leur tracé modifié. Le réseau n’avait presque pas évolué depuis les années 1950. A noter que les trains du RER A rouleront en pilote automatique au second semestre 2018.

Grands travaux et urbanisme. Le Campus Condorcet prendra place sur une partie du site de l’ancienne gare Dubois (XVIIIe) rachetée par la ville de Paris à Réseau Ferré de France. « A l’été 2018, la Ville remettra à l’État, pour une durée de 50 ans, ce terrain de 9.000 m2, libre de tout occupant et démoli », indique le site Internet du Campus. Et donc après le déménagement du centre humanitaire installé ici depuis novembre 2016 pour faire face à la crise migratoire.

Après le premier appel à projets « Réinventer Paris » datant de 2014, la mairie de Paris a lancé en 2017 l’acte 2 de ce concours axé cette fois-ci sur les sous-sols parisiens. Trente-quatre sites répartis dans différents arrondissements ont été sélectionnés et sont désormais soumis à l’imagination des créateurs, architectes, urbanistes et artistes du monde entier. Après une première sélection au début de cette année, les résultats seront normalement proclamés à l’automne.

Les rendez-vous sportifs et culturels. Avant les eux olympiques et paralympiques de 2024 et une éventuelle Exposition universelle ​sur le plateau de Saclay, la France et particulièrement l’Ile-de-France vont recevoir pour la première fois de leur histoire, de nombreux rendez-vous. Du 4 au 12 août 2018, la 10e édition des Gay Games se déroulera dans la capitale. Cet événement planétaire né en 1982 à San Francisco va attirer à Paris près de 15.000 participant-e-s, de 70 nationalités différentes. « Paris est reconnu dans le monde entier pour son combat en faveur de l‘égalité et de la défense des droits des personnes LGBTQI. Accueillir les Gay Games 2018 est une satisfaction et un honneur pour notre ville. Nous aurons à cœur que cet événement, qui fera rayonner Paris à l’échelle internationale, soit le plus réussi possible », avait souligné en octobre dernier Anne Hidalgo.

Un mois plus tard, du 25 au 30 septembre 2018, la Ryder Cup se déroulera au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, d’une capacité d’accueil de 80.000 spectateurs par jour. Cette compétition internationale est le troisième événement le plus le plus médiatisé au monde, et c’est la première fois qu’il se déroule en France – depuis la création de ce trophée en 1927 – pour des millions d’euros de retombées économiques.

Enfin côté scène, Ed Sheeran a annoncé la plus grosse tournée de sa carrière. Le chanteur se produira en concert les 6 et 7 juillet 2018, pour la première fois au Stade de France.