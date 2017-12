Paris: La capitale perd toujours plus d'habitants

SOCIETE Entre 2010 et 2015, Paris est en effet passé de 2.243.833 habitants à 2.206.488, selon les derniers chiffres de l'Insee publiés ce mercedi...

Illustration: logement à Paris. — A. GELEBART/20 MINUTES

Plus de 66 millions de personnes vivaient en France métropolitaine et dans quatre départements d’outre-mer au 1er janvier 2015, selon des chiffres définitifs publiés ce mercredi par l’Insee, qui montrent une hausse annuelle moyenne de population de 0,5 % depuis 2010. La capitale enregistre, elle, une baisse de 1,66 %. Entre 2010 et 2015, Paris est en effet passé de 2.243.833 habitants à 2.206.488. Pourquoi ?

Baisse des naissances et phénomène Airbnb

Ce phénomène s’explique par la combinaison de plusieurs facteurs, résumait en début d'année Marie-Christine Parent, directrice de l’Insee Ile-de-France. Notamment des naissances en baisse, un vieillissement de la population, un éloignement de la capitale au moment de fonder une famille ou encore les logements inoccupés et le phénomène Airbnb.

« Depuis 2010, la part des logements inoccupés a augmenté de 2,2 points, en lien aussi avec une hausse des logements consacrés à plein temps à la location meublée touristique. Cette augmentation de la part de logements inoccupés entre 2010 et 2015 correspond à près de 30 000 résidences principales en moins en 5 ans sur l’ensemble du parc », note l’hôtel de ville, auprès du Parisien.

A noter que deux arrondissements gagnent quelques habitants : le XIIIe (+ 0,92 %) et le XIVe (+ 1,22 %). Mais c’est surtout la petite couronne qui profite de ces mouvements. « De nombreux programmes de constructions de logements ont été enregistrés ces dernières années en petite couronne offrant des opportunités aux jeunes couples sur le point de fonder une famille », affirmait Marie-Christine Parent. Entre 2009 et 2014, la petite couronne a par exemple gagné 137.572 habitants. C’est là que l’Insee observe les gains de populations les plus importants.