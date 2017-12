Nouveaux Vélib': Déploiement confirmé au printemps 2018

La maire de Paris Anne Hidalgo pose avec les nouveaux Vélib' électriques fabriqués à la Roche sur Yon le 19 décembre 2017. — CHAMUSSY/SIPA

Paris, à vélo électrique. L’objectif de déploiement du nouveau service Vélib' Métropole au printemps 2018 en région parisienne « sera atteint » malgré un retard au démarrage en janvier, a indiqué mardi son opérateur Smovengo, tandis que la Mairie de Paris annonçait des compensations pour les abonnés.

>> A lire aussi : VIDEO. Paris: Plus connecté, plus pratique, mais pas vraiment plus léger... Le vélib' au banc d'essai

Seule une centaine de stations opérationnelles en janvier

En octobre, l’opérateur avait indiqué que le nouveau service serait déployé progressivement sur 1.400 stations entre le 1er janvier et la fin mars 2018. Malgré « le contexte très particulier dans lequel le projet a été lancé », il assure aujourd’hui vouloir « rattraper le retard et atteindre l’objectif fin mars, début avril », a indiqué une porte-parole.

Il a en revanche admis que seulement « une centaine de stations seront opérationnelles début 2018 », contre 300 prévues initialement. « L’objectif de déploiement du service au printemps 2018 sera atteint. (…) grâce à une forte accélération du rythme de déploiement, plus de 80 nouvelles stations seront mises en service chaque semaine », a précisé Smovengo dans un communiqué.

Pour y arriver, Smovengo, nouvel opérateur du service, et ses différents prestataires (Colas, Bouygues Energies Services et Enedis) mobilisent des effectifs supplémentaires pour atteindre « plus de 300 personnes en cette fin d’année ».

Des compensations pour les usagers

"Pour compenser cette période transitoire difficile pour les usagers, Catherine Baratti-Elbaz, Présidente du Syndicat Autolib' Vélib' Métropole, Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris, ont décidé de mettre en place des mesures compensatoires", ont-ils indiqué mardi dans un communiqué distinct.

Ainsi, les abonnés Vélib' actuels « bénéficieront d’un crédit de 3H offertes, pour tester sans surcoût les nouveaux Vélib' électriques ou prolonger leur usage des vélos mécaniques ».

Les nouveaux abonnés bénéficieront quant à eux de 50 % de réduction sur leurs abonnements mensuels en janvier, février et mars, correspondant à un geste commercial de 12,45 euros pour un abonnement V-Max (Vélib' électrique et mécanique) et de 4,65 euros pour un abonnement V-Plus (Vélib' mécanique).

« Les élus du Syndicat Autolib' Vélib' Métropole doivent acter début janvier cette décision », indique cependant le texte. Pour compenser la réduction du nombre de stations Vélib' en décembre, la Ville de Paris avait par ailleurs déjà mis en place un quart d’heure supplémentaire gratuit pour les abonnés. Celui-ci reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017.

Les raisons du retard

Avec une période de huit mois entre l’attribution du marché à Smovengo et le lancement du service sur un périmètre élargi à 60 communes en 2018, « le planning initial de déploiement du service Vélib' Métropole est un défi industriel et logistique majeur », qui est « en passe d’être relevé », selon Smovengo.

Le recours du titulaire sortant, JCDecaux, auprès du tribunal administratif de Paris « a décalé de plus de six semaines la contractualisation du marché Vélib' Métropole, sans modification de la date de lancement du service », rappelle Smovengo.

« De fortes contraintes techniques locales sont apparues lors de l’électrification des stations. L’introduction d’un Vélib' électrique nécessite en effet d’alimenter en électricité plus de 45.000 bornettes. Avec un sous-sol parisien suréquipé, cela implique une coordination complexe avec les autres opérateurs de réseau (éclairage, signalisation), des travaux et donc des délais supplémentaires », ajoute l’opérateur.

Le système Vélib' avait été créé en 2007 par JCDecaux, qui en avait obtenu la concession pour dix ans, avant que le renouvellement du marché ne soit remporté par Smovengo.