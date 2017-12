Paris: Propreté, incivilités... Le plan de bataille d'Anne Hidalgo pour gagner les prochaines municipales

Anne Hidalgo a un plan de bataille pour remporter les prochaines municipales. — SIPA

Anne Hidalgo devrait brigue un second mandat en 2020 ou 2021.

Pour conquérir les Parisiens elle veut rendre la ville plus propre et se montrer plus présente.

Elle fait face à de nombreuses critiques.

A mi-mandat, Anne Hidalgo pense déjà à la prochaine élection municipale qui devrait se dérouler soit en 2020 ou en 2021. Son premier dossier pour (re) conquérir le cœur des Parisiens est la propreté de la ville. « On doit produire des effets plus visibles sur la propreté et sur la lutte contre les incivilités », a-t-elle expliqué au Figaro. « Sur la propreté, les résultats ne sont pas au rendez-vous mais on s’y attaque », assure Emmanuel Grégoire, adjoint chargé du budget. En mars, Anne Hidalgo avait déjà annoncé le recrutement d’agents et d’enquêteurs supplémentaires.

La maire de Paris a également annoncé qu’elle serait davantage présente sur le terrain. « Jusqu’à maintenant, elle se déplaçait pour des manifestations bien identifiées. Dorénavant, elle veut davantage déambuler et multiplier les contacts », explique un proche.

« J’ai eu la chance de rehausser l’image de Paris »

A présent que les Jeux Olympiques 2024 sont assurés, ses déplacements à l’international devraient diminuer. Ils auraient donné à ses administrés l’impression qu’elle les abandonnait : « Ses succès à l’international ont pu donner l’illusion qu’elle s’éloignait du terrain », relève Emmanuel Grégoire. Un nouveau mandat lui permettrait d’inaugurer les J.O. : « J’adorerais ça », confie-t-elle.

Mais elle rappelle que si leur organisation l’a tenue éloignée de la capitale, c’est au profit des Parisiens : « J’ai eu la chance de rehausser l’image de Paris à l’international, avec des résultats tangibles au regard de la place de Paris dans les classements internationaux et le retour des touristes après les attentats. Quand je pars chercher les Jeux olympiques à l’étranger, c’est aussi pour offrir des emplois aux Parisiens. Ça ne se serait pas fait en restant dans mon bureau. »

>> A lire aussi : JO 2024: Livraison des équipements, sécurité et baignade dans la Seine, le plus dur commence pour Paris

« Une entreprise de bashing »

Se montrer davantage présente passe aussi par le numérique. L’édile organisera à partir de janvier des Facebook live réguliers à partir de la rentrée. Ses adjoints se sont engagés à être plus présents dans les médias : « Anne Hidalgo est surexposée. On a convenu que nous devions trouver un moyen de mieux l’entourer. Ses adjoints doivent être plus présents dans les médias », explique Emmanuel Grégoire. Il poursuit : « On doit adapter notre dispositif, faire du fact-checking et être davantage présent sur les réseaux sociaux. »

Mais face aux commentateurs politiques qui prédisent un échec aux municipales, Bruno Julliard, le premier adjoint, dénonce « une entreprise de bashing ». La maire précise : « Dans la vie politique, quand vous occupez un rôle de premier plan, vous devenez une cible. Mais quand vous êtes une femme alors c’est puissance 10 ! » Dans son entourage, on souffle qu’elle serait devenue une cible : « Il n’y a plus Christiane Taubira ou Najat Vallaud-Belkacem pour concentrer les attaques de l’extrême droite et d’une certaine droite. » Anne Hidalgo ajoute : « C’est vrai qu’il n’y en a plus beaucoup, des hommes et des femmes politiques de gauche encore debout. »