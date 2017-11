Bad buzz ou opération marketing réussie ? On ne sait pas mais le photomontage du compte spécialisé dans les voyages @ItsTravelVibes où un couple surplombe Paris avec une montagne en arrière-plan a fait réagir les Parisiens – mais pas que – sur Twitter. Posté le 11 novembre, le tweet « Let’s go to France » a récolté plus de 15.000 likes, 7.000 retweets et 300 réactions.

Let's go to France 🇫🇷 pic.twitter.com/uuX1QqkuI6 — Travel Vibes (@ItsTravelVibes) November 11, 2017

Tous les clichés parisiens y passent

Des réactions pleines d’humour. Eh oui, les Parisiens peuvent avoir de l’humour même quand ils évoquent le RER A ou le trafic sur le périphérique.

Rare footage of wonderful RER A on its way to Chatelet-les-Halles #Paris pic.twitter.com/PYg7KUZuGo — Chaff (@Chafcouloff) November 19, 2017

Morning routine of a Parisian worker enjoying the morning sunrise at the Boulevard Périphérique Porte d’Aubervilliers #Paris pic.twitter.com/zHuvtNXhlz — nicolas (@yujinebokusu) November 19, 2017

La beauté de la Seine ou les ouvrages d’art de la ligne 2 sont également mis en avant.

Beautiful railway bridge near the elevated subway station Barbès-Rochechouart (Lines 2, 4). #Paris pic.twitter.com/8xUWJwlDGI — Matthieu / Ματθαῖος (@Iberesia1992) November 19, 2017

Paris is so beautyfullllll ! So cute ! Come in ! pic.twitter.com/gUcQ2hTxNQ — Chris Damron (@Damronisreal) November 20, 2017

Aux futurs touristes, les Parisiens leur conseillent de faire un tour au bassin de La Villette pour piquer une tête dans le canal de l’Ourcq ou de vivre une expérience unique de safari urbain.

And during summer you'll experience a relaxing moment in the famous "bassin de la villette" where you can swim with your family pic.twitter.com/AMSRNOPhIr — 🐻l'ourse💜Gustavo🕊️💕 (@lemonade1328) November 19, 2017

Live the incredible experience of a safari in the heart of the city! pic.twitter.com/eJ3JrKF7S9 — J A C Q U E S (@JacquesYsourget) November 20, 2017

Par contre, certains twittos anglo-saxons jouent aux rageux et ne listent que les défauts de Paris.

Fuck me! Please research before posting. Paris is a dirty city full of beggars, dog shit and graffiti, not mountains and romantic little wooden paths! — Ashley G Howe (@ashleyghowe) November 19, 2017

Bed bug, Rats, Piss on the floor, arrogant people, air pollution, rain, cold, lets go in France ! — Sick⚪️🔵 (@Dope_Lemon1) November 19, 2017

