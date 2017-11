Paris: Un deuxième centre d’hébergement d’urgence dans le XVIe arrondissement en projet

Une femme SDF à Paris. (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

L’ouverture d’un second centre d’hébergement d’urgence – cette fois réservée aux femmes sans domicile fixe – dans le XVIe arrondissement de Paris est en préparation. C’est ce qu’a annoncé ce lundi Ian Brossat, adjoint PCF à la mairie de Paris, en charge du logement, au micro de Franceinfo. « Nous avons aujourd’hui un Conseil de Paris. Nous allons proposer la création d’un deuxième centre d’hébergement dans le XVIe arrondissement », a-t-il déclaré.

Désengorger la chaîne de l’hébergement d’urgence

Ce projet intervient un an après les violentes protestations qui ont entouré l’ouverture du premier centre d’hébergement, en lisière du Bois de Boulogne. Outre les nombreuses manifestations, le centre avait fait l’objet d’une tentative d’incendie. « L’expérience prouve que les choses se passent bien. Une fois les polémiques passées, une fois l’hystérie à laquelle on a assisté il y a un an, finalement, notamment avec le voisinage il n’y a plus de problème et la mixité sociale se passe bien », a poursuivi l’élu. Plusieurs lieux sont à l’étude pour implanter ce nouveau centre, notamment une caserne à Exelmans.

Ce centre, destiné aux femmes, permettra de désengorger toute la chaîne de l’hébergement d’urgence. « Aujourd’hui 1/5 des sans-abri sont des femmes qui se retrouvent du même coup extrêmement vulnérables et nous souhaitons ouvrir des places qui permettent de les accueillir dignement », précise Ian Brossat.