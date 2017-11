Paris: Un incendie ravage un immeuble d'habitation, neuf blessés légers

Un immeuble d'habitation est en flammes (Illustration). — F.BRENON/20 Minutes

Neuf blessés légers dont un enfant et un soldat du feu. C’est le bilan, encore provisoire, du violent incendie qui s’est déclaré ce vendredi peu après 8 heures du matin dans la rue du Temple, au cœur du IIIe arrondissement de Paris. Une centaine de pompiers et trente engins sont encore à pied d’œuvre ce midi pour lutter contre les flammes qui ont atteint la toiture.

La verrière a explosé sous l'effet de la chaleur

Le feu s’est déclaré dans une boutique de vêtements située sur deux niveaux puis s’est propagé dans la cour arrière de l’immeuble. Sous l’effet de la chaleur, la verrière – sous laquelle le stock était entreposé – a explosé et le feu s’est propagé à l’ensemble des niveaux. Une personne âgée, vivant au premier étage a été évacuée et cinq autres ont été mises en sécurité.

Certains blessés, notamment intoxiqués à cause de la fumée, sont sur le point d’être évacués. Un pompier se serait légèrement blessé au visage lors des opérations. « C’est un feu important et le fait qu’il soit dans un immeuble ancien et dans une zone particulièrement dense ne facilite pas la tâche », a indiqué le commandant Lecoeur.