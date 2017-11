Selon «Le Canard Enchaîné», Anne Hidalgo a perçu un double salaire pendant deux ans

POLITIQUE Selon « Le Canard Enchaîné », la maire de Paris a bénéficié d’une double rémunération à hauteur de 116.000 euros entre 2001 et 2002…

Après Capital fin octobre, c’est au tour du Canard Enchaîné d’épingler Anne Hidalgo. L’hebdomadaire satirique affirme qu’entre 2001 et 2002, l’édile a perçu son salaire de directrice du Travail, soit 4.500 euros brut, alors qu’elle n’assurait qu’une « partie minime de cette fonction ». La mairie de Paris a assuré au Canard Enchaîné que le contrôleur financier du ministère du Travail avait « refusé la demande d’Anne Hidalgo de réduire sa rémunération en proportion de son temps de travail ». Aucune trace écrite de cette requête n’a toutefois été conservée, indique l'hebdo. La Mairie conteste et affirme «avoir une trace écrite de cette requête».

Anne Hidalgo « pensait qu’elle pourrait faire les deux fonctions »

Après l’élection de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris en mars 2001, Anne Hidalgo occupe le rôle de première adjointe. Elle demande alors à son administration de passer à mi-temps. Sa prime de cabinet – elle est « chef du secrétariat particulier » de la garde des Sceaux – divisée par deux mais son traitement au ministère du Travail reste inchangé. Quelques mois plus tard, elle passe à quart-temps. Sa prime diminue à nouveau de moitié, mais son salaire reste le même. La situation dure jusqu’à la fin de son congé maternité, fin juin 2002, lorsqu’elle réclame à être détachée de la fonction publique.

Pourquoi avoir tant attendu pour changer de fonction? La Mairie de Paris a indiqué à 20 Minutes, «au moment de son élection, et au regard des délégations qui lui étaient confiées, Anne Hidalgo était en mesure de concilier son mandat électif et son activité professionnelle. [...] A l'été 2002, alors que le ministère du Travail lui proposait de réintégrer l’administration, Anne Hidalgo a fait le choix de demander à l’administration d’être totalement libérée de son travail pour se consacrer uniquement à sa fonction de première adjointe.» Pendant cette période, elle a perçu 116.000 euros brut.

Elle nie toute accusation d’emploi fictif

Après l’article de Capital, la principale concernée a immédiatement contesté « avec la plus grande fermeté l’accusation d’emploi fictif » sur Facebook. Ce mardi, elle a d'ailleurs porté plainte le mensuel, annonce à 20 Minutes la Mairie de Paris.

« Anne Hidalgo rappelle son attachement le plus complet au respect du droit. De 1997 à 2002, elle a exercé des responsabilités au cabinet du ministre du Travail puis au cabinet du ministre de la Justice. Élue en mars 2001 et enceinte de son troisième enfant, elle a alors exercé son droit au congé maternité », note le communiqué de son cabinet. Et de préciser qu’à l’issue de celui-ci elle a « demandé au ministère du Travail d’être placée en position de détachement avec cessation du paiement de sa rémunération, en raison de sa fonction de première adjointe ».