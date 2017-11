VIDEO. Un spectacle illumine de 1.000 couleurs Notre-Dame de Paris (mais ce n’est pas la peine d’y aller)

Le spectacle son et lumière «Dame de Cœur» met en valeur la cathédrale de Paris jusqu'au 11 novembre et est l'une des célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale. — Christophe Ena/AP/SIPA

Les touristes s’émerveillent, les Parisiens aussi et tous le disent sur les réseaux sociaux. Depuis mercredi (et jusqu’à samedi), deux fois par soir (19h30 et 21h), le spectacle son et lumière Dame de Cœur est projeté sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

#FelizJueves

París, la ciudad más bonita del mundo, hasta el 11 de noviembre Notre Dame tiene iluminación especial pic.twitter.com/HORdu71Cln — arremeta (@arremeta) November 9, 2017

Plus aucune place depuis 10 jours

Ce spectacle d’une vingtaine de minutes met en valeur l’édifice mais est également un événement dans le cadre des célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale et de l’intervention des Etats-Unis dans le conflit aux côtés de la France. Le budget de Dame de cœur de 400.000 euros, selon Le Parisien, est d’ailleurs pris en partie en charge par l’organisation catholique de bienfaisance et sans but lucratif américaine Knights of Columbus.

Le spectacle est gratuit et sur inscription. Pas la peine de tenter votre chance pour ce soir ou pour les soirées de vendredi et samedi, « tout est complet depuis 10 jours », annonçait à 20 Minutes le service communication de Notre-Dame de Paris dès mercredi. Mercredi le site Internet du spectacle était hors-service saturé par les trop nombreuses connexions pour s’inscrire à l’une des représentations.

Dame de Cœur é um espetáculo de luzes que está ocorrendo essa semana na Notre Dame, em Paris... https://t.co/QBPI4ZGx4M pic.twitter.com/xcp0P1tuce — VeVeViagens (@VeVeViagens) November 8, 2017

Vous pouvez toujours tenter de l’apercevoir depuis les quais ou depuis une péniche.