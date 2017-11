Paris: Une fourgonnette finit sa course dans une station de métro

Une camionnette s'est encastrée dans une station de métro — BSPP

Sortie de route. Une fourgonnette, dont le frein à main était probablement mal serré, a fini sa course dans une bouche du métro parisien ce mercredi peu avant 14 heures, a appris 20 Minutes auprès de la brigade des sapeurs pompiers de Paris. L’incident s’est produit à la station Corentin-Cariou où passe la ligne 7, dans le XIXe arrondissement de Paris.

Deux passants qui remontaient les escaliers au moment où le véhicule est tombé et un passant ont été légèrement blessés. Il n’y avait en revanche personne au volant au moment où le véhicule s’est engouffré par l’avant dans la bouche du métro. « Il ne s’agit a priori pas d’une action nuisible mais d’un simple accident. Le véhicule était garé dans une pente et a par hasard terminé sa course dans le métro », précise-t-on à la BSPP.

Un accident similaire à Toulouse mardi

Un périmètre de sécurité a été établi par la police et des militaires de l’opération Sentinelle. Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés pendant près de deux heures sur cette opération.

Mardi, un accident similaire s’était produit à Toulouse. Une automobiliste, à la recherche d’une place de stationnement, s’est engouffrée dans une station de métro en pensant qu’il s’agissait d’un parking. La passagère, choquée mais indemne, a été extraite de son véhicule. Les dommages sont relativement limités.