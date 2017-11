Asnières-Gennevilliers: Le trafic de la ligne 13 interrompu à cause d'un barbecue

FAITS DIVERS Le trafic de la ligne 13 a été interrompu ce mardi pendant une heure et demie, dans les deux sens, entre La Fourche et Les Courtilles...

Le métro à Paris. (Illustration) — POUZET20MN/WPA/SIPA

Merguez party. Ce mardi en fin de matinée, le trafic de la ligne 13 a été interrompu pendant une heure et demie, dans les deux sens, entre La Fourche et Les Courtilles. En cause, un dégagement de fumée provenant d’un… barbecue, révèle Le Parisien.

« Incident technique »

Selon les informations du quotidien, la RATP a été alertée par une fumée venant d’une rame. La régie de transports décide alors d’évacuer les passagers de la station des Courtilles pour ensuite chercher l’origine de l'« incident technique ».

En réalité, des ouvriers travaillant sur un chantier tout proche de la station de métro, à proximité du restaurant Mac Donald’s des Courtilles, se seraient préparé un barbecue, raconte Le Parisien, précisant que la fumée serait passée par une bouche d’aération pour arriver jusque dans le tunnel de la station.

Les pompiers ont ensuite été dépêchés sur place. La station Les Agnettes, a aussi été fermée au public et le trafic a été interrompu dans les deux sens, entre La Fourche et Les Courtilles. L’ensemble du service était à nouveau accessible en accessible en début vers midi.