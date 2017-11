VIDEO. Paris: Ils vont courir en hommage à Alexia et aux femmes victimes d'agression pendant leur jogging

Des participants au marathon de Paris, place de la Bastille. (Illustration) — JACQUES DEMARTHON / AFP

Samedi dernier, Alexia est sortie de son domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône), vers 9 heures, pour aller courir et la jeune femme de 29 ans n’est jamais revenue. Son corps a été découvert brûlé sous un des feuillages dans le bois de Velet-Esmoulin lundi. Une enquête pour assassinat a été ouverte par le procureur de la République de Vesoul.

Femmes et hommes invités à un footing de 45 minutes

Pour rendre « hommage à Alexia mais aussi à toutes les joggeuses qui ont été victimes d’horribles agressions et de manière plus générale à toutes les femmes qui ont été victimes de telles agressions », un jogging est organisé via un message sur Facebook ce samedi à 10h30 à Paris. « Les hommes sont bien sûr les bienvenus ; ça n’est pas réservé qu’aux femmes », précise l’organisatrice de l’événement.

L’itinéraire de cette manifestation sera une boucle qui partira et arrivera au terre-plein de l’Arsenal (4e). Les joggeuses et joggeurs passeront par la place de la Bastille, le boulevard Bourdon, les quais de Seine jusqu’à la passerelle Léopold-Sédar-Senghor qui enjambe le fleuve au niveau du jardin des Tuileries. Là, demi-tour pour retourner au point de départ. Ce footing est estimé à 45 minutes.

Les participantes et les participants sont invités à porter un signe distinctif. « Un foulard ou buff noir ou rose qu’on mettra autour du cou, du bras ou sur la tête, ou s’habiller en noir avec une touche de rose [ruban/buff rose] », annonce la page Facebook de l’événement.

Ce vendredi après-midi, plus de 380 personnes annonçaient leur venue à cette course en hommage à Alexia et plus de 2.500 étaient intéressées par l’événement.

Entre 2007 et 2014, sept femmes qui faisaient leur jogging ont été tuées en France, rapportaitOuest-France, mercredi.