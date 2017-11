La mairie de Paris a rompu son contrat avec Marcel Campion en juillet.

Vendredi, le préfet de police autorisera ou non le marché de Noël à s’installer sur les Champs-Elysées.

S’il refuse, plusieurs syndicats de forains appellent à manifester.

Le marché de Noël des Champs-Elysées n’aura pas lieu cette année, a décrété la mairie de Paris en juillet. Marcel Campion, son organisateur, n’accepte pas cette décision. Avec d’autres forains, ils ont tenté de l’installer malgré tout mardi, mais ont été repoussés par la police. Alors le « roi des forains » s’est adressé à la presse et à ses collègues jeudi après-midi devant le café Lenôtre, sur l’avenue des Champs-Elysées. « Demain on a rendez-vous avec le préfet de police Michel Delpuech, a-t-il annoncé. On va lui proposer de nous laisser nous installer. Et puis, si des fois c’est refusé, à partir de lundi, il y aura des manifestations tous les jours et Paris sera bloqué. » Si la mairie de Paris s’y oppose, Marcel Campion lui suggère de s’adresser à la justice.

« La mairie de Paris veut se débarrasser des forains, accuse-t-il.C’est vrai qu’on a une procédure contre la ville, c’est vrai qu’on va essayer de la gagner, mais on aimerait bien aussi que les autorités nous comprennent. » La ville a rompu le contrat qu’elle avait signé avec Marcel Campion en 2015 pour son marché de Noël. C’est aussi lui qui organise l’installation de la Grande roue à la Concorde. Mais pour le forain, le contrat signé avec la mairie portait sur un accord pour six ans : « Il a bien été question que les six ans ne seraient jamais remis en cause (…). Mais ils m’ont dit : “C’est une formule, annoncer ça, deux ans renouvelables, mais c’est tacite.” (…) Croyez-vous que si on l’avait su on aurait fait tous les investissements qu’on a faits ? » Pour lui, si la ville veut rompre ce contrat, « il faut utiliser les causes qui [y] sont marquées. »

2.000 emplois concernés selon les forains

Une situation que ni lui ni les syndicats de forains n’acceptent : « Vous pensez que les forains vont se laisser faire ? Ils vont occuper leur lieu de travail, comme les ouvriers occupent leur lieu de travail. » René Hayoun de l’intersyndicale de la fête foraine précise : « Aujourd’hui il y a des emplois directs qui sont concernés : 2.000 emplois ! » Marcel Campion rappelle : « On ne veut pas d’une indemnité, on veut du travail. La plupart des gens qui sont là n’ont pas de chèque à la fin du mois. »

René Hayoun reprend : « Aujourd’hui on nous coupe la tête pour favoriser des gros groupes financiers, sans compensation, sans dialogue. Nous ne l’accepterons pas. » Les forains soupçonnent en effet que l’interdiction du marché de Noël sur les Champs-Elysées serait liée à la location d’un terrain du bois de Boulogne à Bernaud Arnault, qui y installera un parc d’attractions. Parc auquel les forains feraient concurrence, ce qui expliquerait que leurs activités soient écartées de la région parisienne.

« Nous allons barrer les villes de France, nous allons barrer Paris jusqu’à ce que nous soyons entendus, menace René Hayoun. Si nous sommes entendus à notre rendez-vous, il n’y a pas de souci, nous sommes des gens de fête, nous ne sommes pas des guerriers. »

