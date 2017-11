Le trafic du RER A restera coupé toute la journée de mercredi

Le quai de la ligne du RER A à la station Châtelet-Les Halles. — M.ASTAR/SIPA

Le trafic du RER A, coupé depuis lundi entre les gares de la Défense et d’Auber à Paris, ne reprendra pas mercredi « compte tenu de l’ampleur des travaux encore en cours », a indiqué la RATP.

« Le trafic ne pourra pas reprendre ce mercredi 1er novembre. Un nouveau point de prévision sera donné ce soir », a indiqué l’opérateur des transports publics parisiens dans un communiqué publié en début d’après-midi, sans préciser si le trafic serait rouvert jeudi 2 novembre.

Un percement accidentel de la paroi

Cette interruption du trafic est due à un percement accidentel de la paroi du tunnel du RER A au niveau de Porte Maillot, lors d’un forage préliminaire pour des travaux conduits par les équipes du groupement Eole (Bouygues Travaux Publics, Eiffage et Razel-Bec), en charge du chantier du RER E pour SNCF Réseau. Ce percement a entraîné lundi un écoulement important et soutenu d’eau boueuse et de sable qui a noyé les voies sur une cinquantaine de mètres, nécessitant l’arrêt immédiat de la circulation des trains.

>> A lire aussi : Attention galère dans les trains et les RER! Un été XXL en interruption de lignes

« Nous faisons notre maximum pour accompagner les équipes du groupement Eole, sous responsabilité SNCF, dans leur intervention afin que le trafic puisse reprendre dans les meilleurs délais et en toute sécurité. D’ici là, nous renforçons notre offre de métros et de bus pour permettre des trajets de substitution », a assuré Catherine Guillouard, PDG de la RATP, cité dans le communiqué.

La RATP indique que « depuis 48 heures, les équipes du groupement Eole sont à pied d’oeuvre pour colmater l’importante brèche et arrêter l’écoulement d’eau. Ce colmatage a nécessité l’injection d’au moins 300 kilos de résine pour permettre sa consolidation. L’arrêt de l’écoulement a pu être constaté dans la matinée ».

Le pompage de l’eau maintenant terminé

En parallèle, « les équipes ont procédé dans la nuit de mardi à mercredi à l’évacuation par train des 25 tonnes de boue récupérée hier sur les voies. Le pompage de l’eau est maintenant terminé. Le fonctionnement de 4 pompes non-stop a permis de désengorger les voies avec succès », selon le communiqué.

Une fois le colmatage effectué par les équipes du Groupement Eole, « la RATP s’attachera à procéder à la vérification de toutes les installations et câbles d’alimentation en énergie, de signalisation et de communication pour permettre la reprise du trafic dans les meilleures conditions », assure encore l’opérateur des transports publics parisiens.