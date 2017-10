Le trafic ne reprendra pas mardi matin sur la ligne du RER A

LA GADOUE La ligne ferroviaire la plus fréquentée d’Europe est coupée depuis lundi entre les gares de la Défense et d’Auber à Paris, suite à l’arrivée d’eau boueuse dans un tunnel de la ligne…

Illustration. Le trafic est interrompu sur la ligne du RER A le 31 octobre 2017. — BERTRAND GUAY AFP

« Du mois de septembre au mois d’août, faudrait des bottes de caoutchouc, pour patauger dans la gadoue » chantait Jane Birkin en 1996. Un titre on ne peut plus d’actualité pour les Parisiens souhaitant emprunter le RER A en cette fin du mois d’octobre.

La RATP a indiqué lundi soir dans un communiqué que le trafic du RER A ne reprendra pas mardi matin. La ligne ferroviaire la plus fréquentée d’Europe est coupée depuis lundi entre les gares de la Défense et d’Auber à Paris, suite à l’arrivée d’eau boueuse dans un tunnel de la ligne.

L’interruption a été provoquée par « un incident majeur lié à des travaux sur le chantier SNCF d’Eole (RER E) Porte-Maillot », précise le communiqué, indiquant que d’importantes réparations doivent être effectuées. Eole, sous la responsabilité de la SNCF, doit renforcer les liaisons vers l’ouest, en reliant Paris à Nanterre et Mantes-la-Jolie.

[ ⚠️Incident #RERA ] Les équipes #RATP sont mobilisées en salle de crise comme sur le terrain pour résoudre l'incident au plus vite. pic.twitter.com/l1rOP1Gitq — Groupe RATP (@GroupeRATP) October 30, 2017

Les usagers ont été invités à prendre le métro ou le bus entre Auber et la Défense. « 120 agents sont mobilisés sur le terrain pour informer et diriger les voyageurs », avait indiqué lundi le porte-parole de la RATP.

Un énième problème sur cette ligne qui transporte plus de 305 millions de voyageurs par an. La fin du mois d’octobre a notamment été marquée par de nombreux ralentissements ou incidents sur la ligne du RER A provoquant le désarroi et la colère des usagers. Certains, gardent toutefois le sens de l’humour…

Quand tu vois qu’il y a ENCORE des problèmes sur le #RERA : pic.twitter.com/574RYyseRy — alexemplaire (@alexemplaiire) October 24, 2017

Quand tu vois le #RERA en TT, tu sais que ta matinée va ressembler à une épreuve de KohLanta, à un Classico & au marathon de NewYork @RER_A pic.twitter.com/QDEXm7BSVq — ZappeuseTV 🇫🇷 🇫🇷 (@Zappeuse95) October 24, 2017

Rester bloqués dans un #RERA glacé un dimanche à minuit, help @rera pic.twitter.com/SCxGX9HZ9G — Mots et Tendances (@mots_curiosites) October 29, 2017

#RERA

Quand tu vois un train arriver en gare ......... pic.twitter.com/7FFs1UP9di — le Kabylou (@nounouvava) October 24, 2017

Mais tout le monde n’est pas perdant. Les entreprises de VTC espèrent bien attirer de nouveaux clients lassés de la RATP.