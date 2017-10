Anne Hidalgo ne veut pas de péage urbain à l’entrée de Paris

Des voitures sur le périphérique à Paris, le 4 décembre 2016. — PHILIPPE LOPEZ / AFP

Payer pour entrer dans la capitale ? C’est un non catégorique pour la maire PS de Paris. Selon l’AFP, Anne Hidalgo a affirmé aujourd’hui qu’elle ne voulait pas de « péage urbain » à l’entrée de la ville lumière. Elle reste cependant intéressée à l’idée « d’aller plus loin » dans l’interdiction des véhicules les plus polluants.

Pas de barrière pour les habitants de banlieue

« Je ne veux pas qu’il y ait un péage qui interdise aux habitants de la banlieue de rentrer dans Paris », a affirmé la maire de la capitale, interrogée à l’occasion d’uneinitiative présentée à la presse de douze maires de grandes villes du monde pour lutter contre le changement climatique.

« Je ne veux pas mettre un péage qui serait strictement une barrière financière, ceux qui peuvent payer pourraient rentrer (dans Paris), ceux qui ne peuvent pas payer ne pourraient pas rentrer. Ce n’est pas du tout ma vision de l’organisation des relations entre Paris et sa métropole », a ajouté Anne Hidalgo.

Un contrôle des véhicules polluants

L’élue parisienne était interrogée sur une déclaration de son adjoint à l’urbanisme Jean-Louis Missika, publiée dans le journal Le Parisien, qui avait estimé lors du salon spécialisé Autonomy que la question « méritait d’être posée ».

« En revanche, qu’il y ait des interdictions comme nous l’avons fait avec la vignette Crit’air (qui classe les voitures en fonction de leur pouvoir polluant), c’est ce que nous avons commencé à faire », a ajouté la maire de Paris, qui est « d’accord pour regarder s’il faut aller plus loin dans l’impossibilité pour des véhicules polluants de rentrer dans l’agglomération parisienne ».

« Donc ce n’est pas une décision de la maire de Paris, c’est un travail qui se fait au sein de la Métropole du Grand Paris », a-t-elle conclu.