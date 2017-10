Un nouveau commissariat s'installe dans la station ferroviaire de Châtelet

Lancer le diaporama Un nouveau poste de police a vu le jour dans la station ferroviaire de Châtelet-les-Halles. — Antoine Irrien

Châtelet, plus grosse station ferroviaire parisienne, a été choisie pour y établir un poste de police.

Il agira en tant que deuxième pôle multimodal de la sécurité dans les transports parisiens.

Plus de 320 000 voyageurs empruntent la gare tous les jours, cinq lignes de métro (1, 4, 7, 11, 14) et trois RER (A, B, D) s'y arrêtent.

On dénombre 458 caméras à Châtelet sur les 23.000 présentes sur l'ensemble du réseau.

En plein cœur du métro parisien, un nouveau poste de police, cofinancé par la Région, la mairie et la RATP a été inauguré ce vendredi au sein de la gare de Châtelet-Les-Halles. Après une série de mesures prononcées au début de l’année, puis l’annonce de la création d’un centre de coordination opérationnelle de sûreté (CCOS) réunissant toutes les forces de sécurité des transports sous l’autorité du préfet, le programme d’amélioration de la sûreté dans les transports franciliens, porté par Valérie Pécresse (LR), présidente de la région Île-de-France et de IDF Mobilités, suit son cours.

420 m² de locaux flambants neufs

Après 18 mois de travaux, le nouveau poste de police est occupé par une trentaine de policiers. A l’intérieur, on trouve un accueil avec porte sécurisée, un médecin, une salle pour les entretiens avec les avocats, trois cellules de garde à vue, et une pièce de « tapissage » pour les identifications.

En fonction depuis le 18 septembre, l’inauguration de ce commissariat est l’occasion pour Catherine Guillouard, présidente de la RATP, de souligner « une coopération historique totale » avec les forces de l’ordre. Le poste de police travaille conjointement avec le centre de vidéosurveillance de la station. A terme, les groupes déployés interviendront « plus rapidement et permettront de ne pas retarder trop longtemps le trafic ferroviaire », explique Michel Delpuech, Préfet de la Police.

458 caméras à Châtelet

Sur l’ensemble du réseau RATP, c’est environ 40.000 caméras qui suivent le flux des voyageurs au quotidien. A Châtelet, on en dénombre 458. Depuis plusieurs mois, les centres de sécurité des stations procèdent à des phases d’expérimentation et de mises en place d’algorithmes. Le but : mieux appréhender les incidents et éviter une recrudescence de fausses alarmes.

Si la vraie difficulté reste la détection de colis piégés, le système de reconnaissance faciale ne sera pas pour autant mis en place. La RATP mise plutôt sur un renforcement de la vidéosurveillance sur une base d’alarmes efficaces. « Plus de 6.000 vidéos, qui ont débouché sur des réquisitions ont été recensées l’année dernière », indique Catherine Guillouard. Des caméras de vidéoprotection ont d’ailleurs été installées dans 70 gares routières.

Découvrez les nouvelles mesures de sécurité annoncées par @vpecresse pour les #TransportsIDF pic.twitter.com/anHYc8if9m — IDF Mobilités (@IDFmobilites) March 13, 2017

A l’intérieur des transports, la présidente de la région a, quant à elle, insisté sur « l’intégration de caméras de vidéoprotection dans 100 % des RER et des trains d’ici 2021 ». Pour les bus, elles seront mises en place dès l’année prochaine.

6.000 agents de sécurité sur le réseau

Les forces de sécurité, regroupant les agents de « sûreté » de la RATP, la police des transports, et la surveillance générale de la SNCF (Suge), vont rassembler à termes plus de 6.000 agents sur l’ensemble du réseau francilien. Afin de renforcer la sécurité dans les transports, 200 agents de sûreté supplémentaires vont être recrutés pour les réseaux de bus de la grande couronne, notamment dans les Noctiliens.

En ce qui concerne la surveillance des bagages abandonnés, douze équipes de cyno-détection, accompagnées de chiens renifleurs, sont déjà présents sur les quais. Sept groupes vont être ajoutés à la brigade. « Le passage à vingt équipes de cyno-détection permettra d’intervenir sur les colis suspects en 15 minutes au lieu d’une heure », indique Valérie Pécresse.

Le centre de coordination de sécurité créé par @IDFmobilites complètera le dispositif de sûreté des #TransportsIDF 👉https://t.co/4svAEiqCis pic.twitter.com/s4cx7wNbdO — IDF Mobilités (@IDFmobilites) October 3, 2017

Une gratuité d’accès aux transports va également être mise en place pour 9.000 policiers et gendarmes de grande couronne. Déjà proposé à 30.000 policiers, ce dispositif, généralisé à l’ensemble de la Région, se veut « rassurant pour un usager, qui sait qu’une personne des forces de l’ordre, alors en civil, peut être dans le même wagon que lui », rajoute l’élue Les Républicains.

Deux numéros d’urgence

Pour toutes incidences, rixes, agressions, comportements suspects et surtout harcèlement envers les femmes dans une station ou dans un train, un numéro d’appel d’urgence, le 3117, est disponible. Pour plus de discrétion, les victimes ou témoins peuvent composer un message en envoyant un SMS au 31117 en détaillant le lieu de l’incident ainsi qu’une description de la situation et des agresseurs.

Une campagne de prévention contre le harcèlement envers les femmes, passant par l’affichage dans les allées et sur les quais des stations sera organisée dès 2018.