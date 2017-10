VIDEO. Inauguration de U Arena: Comment les commerçants se préparent à l'arrivée des fans des Rolling Stones?

Un fan des Rolling Stones. (Illustration) — Ramon Espinosa/AP/SIPA

Les bars et restaurants à proximité de la U Arena ont doublé leurs effectifs et ont fait des stocks – de bière notamment – pour la venue des fans des Stones.

Mais ceux-ci ont fait des estimations « au doigt mouillé » ne sachant pas à quoi s’attendre et n’ayant pas été briefés ou accompagnés en amont.

La venue des Rolling Stones a la U Arena est rock’n’roll pour les commerçants de Nanterre. Sur la Terrasse de l’Arche qui mène de la station de RER Nanterre-Préfecture à la nouvelle salle de spectacles, Sarah Santini, copropriétaire du Jungle Arch avec son frère, se demande « Comment on va être mangés ? » alors que plus de 30.000 fans des papys du rock débarquent pour le premier concert de la U Arena.

« Une quarantaine de fûts de bière »

« On est dans l’inconnu », avoue Hélène Bompart du Bistrot d’Olivier, une de ses voisines. Si elle a été coachée par son partenaire boisson, elle n’a eu aucun conseil de la mairie pour gérer ce flux de clients potentiels. « Comme on est tous dans le même bateau, on a échangé entre nous sur qui fait quoi, qui commande quoi, etc. », explique-t-elle. A la mairie, on indique qu’il y a eu « des réunions d’information pour les habitants, les commerçants, les salariés du secteur » mais également « des exercices de mise en situation ».



A défaut de certitudes, les établissements sur le chemin de la U Arena ont fait des paris sur leur organisation, les stocks, etc. Des points de vente extérieurs pour étancher la soif des fans des Stones – « on a commandé une quarantaine de fûts de bière », annonce-t-on au Jungle Arch – voire les sustenter vont fleurir sur les terrasses des restos et des bars.

Circulation interdite et fouilles des spectateurs

Les deux restaurants ont renforcé leurs effectifs pour répondre (sereinement ?) à la demande. Au Bistrot d’Olivier, « les potes se sont proposés pour donner un coup de main ». On reconnaîtra le staff de 15 à 20 personnes – contre 9 habituellement – à son t-shirt avec le logo de l’établissement et le nom du fournisseur de bière. A Jungle Arch, pas d'« uniforme » – « on a ouvert le 21 août, on n’a rien eu le temps de prévoir, pour nous, c’est l’aventure tous les jours », rigole Sarah Santini –, mais une quinzaine de personnes au service et en cuisine, le double d’en temps normal. Pour la terrasse, son frère et cogérant a fait appel à une entreprise de sécurité.

Des contrôlés seront pratiqués dès la sortie des spectateurs des stations de La Défense ou de Nanterre-Préfecture avant une deuxième fouille à l’entrée de la U Arena. La circulation est interdite autour de l’enceinte à partir de 16 heures.

Les commerçants appréhendent ce premier concert à la U Arena. « On a hâte d’être à vendredi matin. On se dira voilà comment ça se passe, ça s’est passé », sourit Sarah Santini. « La soirée va servir d’étalon pour les suivantes », note Hélène Bompart. Les deux prochaines seront également occupées à servir des fans des Rolling Stones, les 22 et 25 octobre.