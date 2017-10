Val-d'Oise: Un voyageur agressé au couteau dans le RER C à Franconville

La gare de Franconville-Le Plessis Bouchard. — Google Maps

Un voyageur a été agressé ce matin dans le RER C avant 8 heures, a-t-on appris via le compte Twitter de la ligne et le site internet du Transilien. Conséquence : le trafic est perturbé entre Paris et Pontoise. L’agression a eu lieu à la gare Franconville-Le Plessis Bouchard dans le Val-d’Oise.

Infotrafic #RERC : Trafic interrompu entre ERMONT EAUBONNE et PONTOISE (agression d'un voyageur à FRANCONVILLE) https://t.co/e92etHqQys — RER C TRANSILIEN (@RERC_SNCF) October 16, 2017

Infotrafic #RERC : Le trafic est ralenti entre PARIS et PONTOISE (agression d'un voyageur à FRANCONVILLE) > https://t.co/ApVBBp7sQF — RER C TRANSILIEN (@RERC_SNCF) October 16, 2017

Trains en retard

Selon Le Parisien, un voyageur a été agressé au couteau. D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’une bagarre entre bandes qui a dégénéré dans une des rames. Cette agression a entraîné des retards sur de nombreux trains

@RERC_SNCF pourquoi le RER reste à quai ? On est à une station de Pontoise — Coffee Latte (@TeeViAn) October 16, 2017

Un conducteur de RER C rapporte sur Twitter que les pompiers et policiers sont intervenus dans le train en gare de Franconville-Le Plessis Bouchard.