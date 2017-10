Paris: Ouch! Le tarif des PV de stationnement va doubler voire tripler en janvier

Les PV, sources de réclamations. — F. Scheiber/20 Minutes

Nouveaux tarifs. Dès janvier 2018, si le stationnement n’a pas été payé dans les rues de la capitale, l’amende – jusqu’ici au tarif unique de 17 euros – atteindra 50 euros du 1er au 11e arrondissements, note France 3 Ile-de-France.

35 euros en moyenne

Dans les autres secteurs de Paris et en Ile-de-France, la contravention passe en moyenne à 35 euros. Le site Internet de la chaîne régionale rappelle en effet que chaque mairie va pouvoir fixer librement le tarif de l’amende dans sa commune, et précise dans ce contexte que la capitale devient ainsi la ville la plus chère de la région.