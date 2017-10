Paris: Après les diesels, la mairie de Paris veut interdire les voitures à essence à partir de 2030

Les véhicules les plus polluants d'avant 1997 interdits en semaine à Paris — MARTIN BUREAU AFP

C’est en comité de pilotage du plan climat de la ville, ce mercredi, que les 70 représentants des différents groupes politiques ont découvert la mesure : La mairie de Paris veut interdire les voitures à essence dans la capitale en 2030, révèle France Info.

Plan climat

Après l’interdiction des véhicules diesels en 2024, la mairie de Paris veut donc aller plus loin dans sa volonté de limiter la place de la voiture en ville. Et ce, dans le cadre d’un nouveau plan climat composé d’une trentaine d’actions à mettre en place dès 2030.

Selon France Info, cela fait déjà plusieurs mois que la discussion est entamée dans les services mais pour le cabinet de la maire, Anne Hidalgo, ce ne serait pas la mesure la plus difficile à mettre en place, puisqu’aujourd’hui, plus de 60 % des Parisiens n’ont pas de voiture.

« Définir une ville neutre en carbone »

Les mairies d’arrondissement vont discuter de cette mesure et du plan climat en général les 5 et 6 novembre prochain. Le Conseil de Paris devrait ensuite programmer le débat en séance vers le 20 novembre, précise le site Internet. Christophe Najdosvki (EELV), adjoint à la maire de Paris, chargé de toutes les questions relatives aux transports, à la voirie, aux déplacements et à l’espace public, se réjouit.

« Il s’agit d’une stratégie qui vise à définir une ville neutre en carbone à moyen et à long terme. Dans ce cadre, il s’agit donc de planifier la fin des véhicules thermiques et donc des énergies fossiles », a expliqué l’adjoint au micro de France Info.