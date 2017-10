Paris: Vin, Dalida, Portugal… Pendant cinq jours, Montmartre fête ses vendanges

Le bal de Montmartre (18e) clôture la Fête des Vendanges — Mairie 18e

Une tradition qui se perpétue au fil du temps. Vieille de plus de 80 ans,la Fête des Vendanges de Montmartre (18e arrondissement) met à l'honneur à partir de ce mercredi et jusqu’à dimanche, la tradition et les vignes de la Butte. Après la Planète en 2015, la Liberté en 2016, l’édition 2017 sera placée sous le signe des Lumières. Ces lumières qui « guident l’humanité et qui se caractérisent par la rationalité, la démocratie, la tolérance religieuse et la paix universelle », indiquent les organisateurs.

Au programme de ce troisième événement parisien après Paris Plages et la Nuit Blanche : Des expositions, des balades, des concerts, un grand défilé ainsi que des dégustations de produits artisanaux. « Le public aura le choix de déambuler à son gré, en fonction des différentes manifestations ou en fonction d’un quartier : La Butte, la Goutte d’Or, La Chapelle ou encore Pajol », indique Anne-Marie Gazzini, directrice artistique de l’événement.

Paris, le 24 septembre 2014, les agents de la Mairie de Paris, les bénévoles, voisins et élus participent aux vendanges des vignes de Montmartre avant la fête des vendanges. - O. Gabriel / 20 Minutes

« Le sang de notre ville »

« Poètes, peintres, danseurs, chanteurs, philosophes, associations, toutes et tous apporteront leurs lumières, avec leur diversité, leur singularité, leur couleur, dans une programmation qui montrera la vitalité de tous les quartiers de notre arrondissement. L’occasion aussi, pour tous ceux qui aiment la fête, de célébrer les valeurs portées par ces lumières universelles », rappelle Eric Lejoindre, maire du 18e arrondissement. Un enthousiasme partagé par la maire de Paris.

« C’est toujours une immense joie de se retrouver pour ce moment privilégié qui joue un rôle essentiel dans la récolte du vin de Paris, le sang de notre Ville pour laquelle de nombreux visiteurs se donnent rendez-vous sur la Butte. Cette fête populaire et authentique fait la fierté du quartier et de Paris toute entière », note Anne Hidalgo.

Portugal et Dalida

La Cuvée des Lumières du Clos Montmartre (rouge et rosée) – cru 2016 – sera en effet et comme d’habitude vendue sur les deux stands du COFAS (Comité des Fêtes et d’Actions Sociales du 18e) présents durant la fête et notamment lors du « parcours du goût » au pied du Sacré Cœur. L’intégralité des bénéfices sera destinée aux œuvres sociales du 18e. A noter que cette année, le Portugal sera mis à l’honneur.

La Fête des Vendanges – qui attire plus de 500.000 visiteurs et plus de 50 associations et structures – s’ouvre ce mercredi soir avec l’événement « Entrez dans la lumière » à la mairie du 18e à partir de 19h30. En clôture de cette grande fête populaire, un bal dédié à Dalida aura lieu dimanche de 17h à 19h au square Louise-Michel. Au menu : Paillettes et boule à facettes. « Nous attendons beaucoup de monde », reprend Anne-Marie Gazzini, car « cette artiste reste l’étoile qui brille dans le ciel du 18e arrondissement ».