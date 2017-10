Paris: La fin d'une époque... 80 stations Vélib' ont déjà fermées

Une station vélib' à deux pas de la tour Montparnasse. — F. Pouliquen / 20 Minutes

Son petit panier et son gros cadre vont disparaître du paysage, c’est la fin d’une époque. Les 80 premières stations Vélib ont fermé ce dimanche, annonce France Bleu Paris. Jusqu’au 31 décembre, 600 stations de vélos, soit la moitié du parc existant, vont être reconfigurées. Elles vont laisser place aux nouveaux deux roues de Smoovengo, qui remplaceront les JCDecaux.

Bientôt une nouvelle grille tarifaire

A partir de janvier, ce seront au tour des 600 autres de changer de propriétaire en l’espace de trois à quatre mois. Des travaux en deux phases qui ne gêneront pas les utilisateurs. Une trentaine de nouvelles communes de la région vont bénéficier du service Vélib'. Ce qui explique le passage de 1.200 stations à 1.400. A noter qu’en raison de ce changement, certaines stations ne seront plus installées aux mêmes endroits.

Un tiers des Vélib' seront électriques. Les vélos sont présentés comme plus solides et plus légers. Une nouvelle grille tarifaire sera également annoncée cet automne, en vue d’un remplacement total effectif en avril.