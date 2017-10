Journée sans voiture: Un bilan «très positif», selon la Mairie, des Parisiens partagés

La Journée sans voiture à Paris en 2016. En 2017, l'interdiction de circuler pour les véhicules motorisés est étendue à tout Paris intra-muros hors périphérique et bois de Boulogne et de Vincennes. — Tristan Reynaud/SIPA

Après une édition 2015 limitée au cœur de Paris, puis une édition 2016 à l’échelle du centre-ville élargi, la « journée sans voiture » était étendue ce dimanche à toute la capitale. Objectif de l’initiative mise en place par la Ville de Paris, où le débat sur la place de l’automobile fait rage ces derniers mois : Sensibiliser les habitants « à la nécessité de modifier leur comportement vis-à-vis de la voiture » et montrer que les villes doivent « lutter contre la pollution liée au trafic routier ».

« Bilan très positif »

« Pendant sept heures, Parisiens, Franciliens et visiteurs ont profité d’une ville plus apaisée, plus calme et moins polluée, en se déplaçant à pied, à vélo ou avec les transports en commun », indique la mairie dans un communiqué, tirant un « bilan très positif » : « Le périmètre élargi a été apprécié et respecté, tandis que les niveaux de pollution et de bruit ont marqué une baisse importante ».

Merci à tous les Parisiens et Franciliens, très nombreux dans les rues de #Paris, qui ont respecté et participé à la #JourneeSansVoiture ! — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 1, 2017

Selon l’hôtel de ville, entre 11h et 12h, dès la première heure de l’opération, le trafic automobile intramuros a chuté de 52 % par rapport au dimanche précédent à la même heure, et de plus de 56 % par rapport au dimanche 2 octobre 2016 à la même heure. Par ailleurs, l’association Airparif a réalisé des mesures indépendantes tout au long de la journée grâce à des capteurs fixes et à un vélo équipé d’appareils de mesure. Elle a constaté « une diminution accrue des niveaux de dioxyde d’azote le long des grands axes » mais aussi le long des « voies d’accès à la capitale ».

Le Préfecture de police a de son côté dressé cinq PV pour « non-respect de l’arrêté », sur 54 infractions relevées (vitesse excessive, feux rouges, téléphone…). Sur Twitter, des Parisiens étaient plus partagés sur le succès de l’opération.

« Journée cent voitures »

« Sans bruit, sans stress ». A pied ou à vélo, de nombreux Parisiens ont pleinement profité de Paris sans véhicule,

Vous entendez le bruit ?

Non

Normal, il n'y en a pas

Vive la #JourneeSansVoiture pic.twitter.com/svLjLpqk3K — Jacques Baudrier (@jacquesbaudrier) October 1, 2017

Des vélos déguisés en voitures circulent dans Paris. Cela illustre en creux l'un des avantages du vélo : il occupe peu d'espace. pic.twitter.com/t7wvin5DBl — Olivier Razemon (@OlivierRazemon) October 1, 2017

D’autres, en revanche, trouvaient que les voitures étaient encore bien présentes dans la capitale. « Je trouve cette journée sans voiture hypocrite. Pour se permettre une telle journée il aurait fallu prévoir des moyens de stationnement à la périphérie de Paris. Résultats: Des embouteillages monstres », témoigne aussi Inès pour 20 Minutes.

la journée sans voiture c’est très relatif sur le boulevard Barbès 😒 pic.twitter.com/Wf3ZX5pHvE — Jean-Raphaël Bourge (@jrbourge) October 1, 2017

La journée sans voitures c'est nimp 😑 pic.twitter.com/yOFU7CMh9d — Aurelien Preveaux (@AurelienPreveau) October 1, 2017