Journée sans voitures: Anne Hidalgo prévoit que le périphérique parisien ne sera bientôt plus une autoroute

Anne Hidalgo à l'Elysée, le 9 mars 2017. — Christophe Ena/AP/SIPA

Toujours plus, toujours plus haut. La maire de Paris ne recule devant rien quand il s’agit delimiter la circulation automobile dans sa ville.

C’est parti pour la 1ère #JournéeSansVoiture dans tout #Paris. Les rues sont aux vélos, piétons… et aux animations https://t.co/aTF2xzGu9Q pic.twitter.com/MWirU1mlJ9 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 1, 2017

Et, alors que se tient ce dimanche une Journée sans voitures étendue à tout Paris, elle répond aux questions des lecteurs du Parisien, dans l’édition du jour, où elle annonce notamment : « Un jour, dans très longtemps, le périphérique parisien ne sera plus une autoroute, comme à Séoul, où un axe à grande circulation est devenu un parc avec au milieu une rivière. »

Chaque année 6 000 décès dus à la pollution dans l’agglomération parisienne

Anne Hidalgo, qui est la cible préférée des thuriféraires de la voiture à Paris, se défend de vouloir un Paris sans voitures… Mais elle rappelle néanmoins que l’essentiel des déplacements des Parisiens se fait en transports en commun. « A Paris, 1 habitant sur 10 utilise sa voiture pour aller travailler », précise-t-elle. Autre chiffre avancé par la maire de Paris, les conséquences de la pollution sur la santé des Parisiens : chaque année celle-ci serait la cause de 2 500 décès à Paris et 6 000 dans l’agglomération.

Le modèle, c’est Copenhague

« On est en train de changer de modèle en matière de mobilité. A force d’offrir des alternatives, on pourra se passer d’une voiture personnelle. C’est mon objectif », confie-t-elle. A ce sujet, elle promet notamment 1 400 kilomètres de pistes cyclables d’ici à la fin de la mandature en 2020 (contre 700 actuellement). « Mon modèle, c’est Copenhague, dit-elle. Cette ville a trente ans d’avance. »

Paris a ouvert le chantier de la mobilité du 21e siècle. Détails et explications :https://t.co/2U0zMpxb0x — Christophe Najdovski (@C_Najdovski) September 22, 2017

Vous êtes automobiliste et Parisien et vous n’en pouvez vous plus de la politique d’Anne Hidalgo ? Au contraire, vous vous réjouissez des perspectives qu’offre la maire d’une ville où la place de la voiture serait réduite ? Donnez-nous votre point de vue à contribution@20minutes.fr