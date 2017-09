Coulommiers: Des habitants lancent une cagnotte pour le commissariat le plus délabré de France

Le commissariat de Coulommiers en Seine-Et-Marne — UPNI

Deux Columériens se sont rendu compte de l’état du commissariat de leur ville en déposant plainte mais aussi après la mobilisation de policiers en août dénonçant leurs conditions de travail.

Les deux hommes n’ont pas d’attache particulière avec la police ou la gendarmerie, c’est juste une action citoyenne de leur part.

Uen première place dont Coulommiers ne se passerait bien. Le commissariat de la ville de Seine-et-Marne a été élu le plus délabré de France. Un classement établi après l’appel en août de l’UPNI (Union des policiers nationaux indépendants) aux policiers de prendre des photos de leurs commissariats, afin « de mettre en avant les tristes conditions dans lesquelles ils travaillent ». Sept cents clichés ont été collectés et un album les compilant a été envoyé au ministère de l’Intérieur.

« On sent un malaise »

Après la mobilisation policière, place à celle des citoyens. Deux cousins d’une vingtaine d’années résidents de Coulommiers viennent de lancer une cagnotte pour récolter des fonds pour le commissariat de leur ville. « C’est pour leur venir en aide », explique Gauthier qui n’a pas de famille dans la police ou la gendarmerie. « Juste un copain gendarme dans le 78. »

Le jeune homme a déjà eu l’occasion de se rendre au commissariat de Coulommiers « pour de petits dépôts de plainte », « on voit le délabrement des locaux. On ne voit pas les salles les plus insalubres mais on voit les policiers entassés, l’imprimante ne fonctionnait pas. On sent un malaise. »

Deux résidents de Coulommiers ont lancé une cagnotte pour aider le commissariat de la ville de Seine-et-Marne élu le plus délabré de France. - Capture d'écran d'une cagnotte Leetchi.com

La cagnotte compte pour l’instant un peu moins de 150 euros. Gauthier espère surtout que « le buzz qu’elle peut provoquer remontera jusqu’au ministère, jusqu’au gouvernement ». Le Columérien n’a pas eu de retour du commissariat, par contre sur les réseaux sociaux, son action fait parler. « Certains sont contre car ils estiment payer déjà assez d’impôts ou d’amendes. Mais il faut prendre cette démarche comme un don pour la recherche, explique-t-il. Mais je peux comprendre leur point de vue. »

Pour dissiper tout soupçon, les deux cousins ont promis une restitution publique de la somme récoltée.