Paris: Tout ce que vous devez savoir sur la Journée sans voiture organisée ce dimanche

Paris lors de la journée sans voitures, en septembre 2015. — PATRICK KOVARIK/AFP

La troisième édition de la Journée sans voiture se tient à Paris ce dimanche de 11h à 18h. Si vous avez des questions, pas de panique, 20 Minutes est là pour y répondre.

En quoi consiste ce dispositif ?

Comme son nom l’indique, la journée sans voiture est un événement durant lequel tous les véhicules à moteur sont interdits dans la capitale. Cette journée a pour but d’améliorer la qualité de l’air dans Paris et de permettre aux riverains de profiter de leur ville de manière un peu plus sereine que d’habitude.

Où et quand ?

Cantonnée à un périmètre restreint pour les éditions 2015 et 2016, la journée sans voiture sera cette année étendue à l’ensemble de Paris intra-muros. La maire Anne Hidalgo (PS) espère aller encore plus loin en 2018 en étendant l’interdiction de circuler aux communes limitrophes de Paris. Au total, 113 barrages filtrants seront mis en place tout autour de la ville pour s’assurer du respect du dispositif, qui mobilisera quelque « 560 agents municipaux » et « 400 agents » de la préfecture, selon Christophe Najdovski, adjoint EELV aux Transports de la mairie de Paris, cité par l’AFP. La journée sans voitures aura lieu de 11h du matin à 18h.

Qui pourra circuler ?

Des dérogations sont toutefois possibles pour sortir de Paris, rentrer chez soi, rendre visite à un proche malade… Les véhicules de déménagement présentant une autorisation de stationnement, les autocars de tourisme, les professionnels de soins médicaux, les titulaires de carte de stationnement pour handicapé et les professionnels devant effectuer une livraison et présentant un justificatif, pourront également circuler dans leurs secteurs concernés. Les transports en commun, qui ne seront pas gratuits, les véhicules d’urgence, de secours et de dépannage, les taxis et VTC, seront aussi autorisés, mais limités à une vitesse de 30 km/h maximum.

Quelles sanctions sont prévues ?

Les contrevenants à cette mesure seront verbalisés. L’amende s’élève à 315 euros.

Quelles réactions des riverains ?

Si beaucoup de Parisiens sont enchantés par cette mesure, celle-ci ne fait pas l’unanimité parmi eux et suscite des contestations. Ainsi, l’Udelcim, association qui « défend le droit de circuler librement à Paris », a décidé d’organiser, avec le concours de l’association 40 millions d’automobilistes, une opération escargot sur le périphérique parisien. Un groupe Facebook appelle même sur Facebook à rouler sur les pistes cyclables de la capitale. En 2016, c’est le comédien Fabrice Eboué qui avait poussé un coup de gueule contre la Journée sans voitures.

Quel impact sur l’environnement ?

Le dispositif de la journée sans voiture répond à des préoccupations environnementales, l’objectif étant d’améliorer la qualité de l’air dans la capitale. Pour mesurer ces effets bénéfiques sur l’environnement, l’association Airparif effectuera des relevés à intervalle régulier, tout au long de la journée. Un vélo équipé d’appareils de mesure circulera également dans Paris pour sensibiliser les habitants. La pollution sonore sera également mesurée, puisque l’observatoire Bruitparif installera 11 stations de mesure dans la ville, et diffusera en temps réel et en ligne des résultats comparatifs avec la précédente édition.

Une spécificité parisienne ?

Paris n’est pas la seule ville à avoir mis en place un tel dispositif. Des journées sans voiture en en effet eu lieu dans plusieurs métropoles parmi lesquelles New-York, Marrakech, Casablanca ou encore Bruxelles qui, en 2017, a interdit la circulation automobile sur 160km2, un périmètre plus étendu que la capitale française.

Selon des chiffres diffusés jeudi par la Mairie de Paris, la circulation automobile aurait baissé depuis un an de plus de 3 % dans la capitale.

Vous habitez à Paris et vous vous réjouissez de cette journée sans voiture. Racontez nous ce que vous avez prévu ou fait aujourd'hui? Ou au contraire, vous auriez souhaité pouvoir circuler librement dans Paris ce dimanche? Dites nous comment vous avez vécu cette journée à contribution@20minutes.fr