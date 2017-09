Seine-et-Marne: L'automobiliste qui a foncé cet été contre une pizzeria est «pétri de remords»

Une voiture de police. (Illustration) — Frederic Scheiber/20 Minutes

Cet été, un homme avait lancé sa voiture contre une pizzeria de Seine-et-Marne, tuant une adolescente et blessant plusieurs autres personnes. Cet homme, David Patterson, a été mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre, dégradations volontaires et conduite sous l’empire de stupéfiants. Il est actuellement incarcéré à la prison de Meaux-Chauconin. Son avocat, Me Emmanuel Giordana est revenu pour Le Parisien sur l’état d’esprit de son client.

« Aucune préméditation dans son geste »

« Il est pétri de remords. Il se sent mal car il commence à réaliser ce qu’il a fait. Même s’il n’a aucune idée des raisons pour lesquelles il l’a fait. Il était totalement effondré quand il a appris qu’il avait tué une jeune fille de 13 ans », assure-t-il dans cette interview, précisant qu'« il n’y a aucune préméditation dans son geste ».

Me Emmanuel Giordana, « c’est un homme très fragile sur le plan psychologique. Il ne possède pas d’antécédents d’hospitalisations ou de soins. C’est aussi quelqu’un de très isolé. Il vivait seul à La Ferté-sous-Jouarre depuis plusieurs années et le déménagement de son père et de sa sœur en banlieue parisienne. Sa mère est décédée alors qu’il était enfant ».

Interrogé par le Parisien, sur sa stratégie de défense, l’avocat répond : « Il n’y a pas de stratégie de défense. La question est de déterminer s’il est pleinement responsable de ses actes et donc accessible à une sanction pénale. Mon client fera l’objet d’une expertise psychiatrique dans les prochains jours. Deux experts ont été nommés. Les résultats sont attendus d’ici fin 2017 »