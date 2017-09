Mediapart a révélé mardi que le prix du voyage de la délégation olympique française à Lima s'élevait à 1,5 million d'euros.

Le comité de candidature détaille la nature des dépenses.

Le coût du voyage de la délégation olympique française à Lima - 1,5 million d'euros -, révélé mardi par Mediapart, n’a pas manqué de faire réagir. Un chiffre qu'il faut toutefois mettre en perspective, se défend depuis le comité de candidature. «Je trouve cette polémique injuste, a réagi mercredi le coprésident du Groupe d’Intérêt Public (GIP) Paris 2024, Tony Estanguet, dans Le Parisien. Je suis très à l’aise avec la gestion de Lima.Tout a été appréhendé avec l'objectif d'être le plus rigoureux possible.»

Selon le GIP, le million et demi d'euros dépensés ne comprend pas seulement les frais d'hébergement, de bouche et de transport des quelque 250 personnalités (présidents de Fédération, invités partenaires, etc.) composant la délégation. Les visites de repérage en amont du voyage et les films de présentation destinés aux membres du CIO sont également compris dans ce budget.

A titre de comparaison, et comme le rappelle Le Parisien, la facture du déplacement à Singapour de 2005 (pour l'attribution des JO 2012) avait été nettement supérieure, avec 6 millions d'euros dépensés pour le seul film de présentation.

Un excédent de 4 millions, se défend le comité

Au final, le budget de candidature de Paris demeure excédentaire. «On va finir avec un excédent de 4 millions d'euros, on n’a donc pas utilisé les 60 millions d'euros de budget qui étaient prévus pour cette candidature», assure Tony Estanguet. Une fois les comptes du comité clos, à la fin du mois de décembre prochain, une partie de ces bénéfices sera reversée aux pouvoirs publics.

Lucien Petit-Felici