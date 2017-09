VIDEO. Paris: «Reine des neiges», chute... La Red Bull Caisses à savon, la course la plus WTF

La course de caisses à savon Red bull, un moment de bonheur et de grand n'importe quoi. — Red bull

Les participants de la Red Bull Caisses à savon doivent fabriquer eux-mêmes leur véhicule.

Près de 30.000 spectateurs sont attendus.

Attachez vos ceintures ! L’événement Red Bull Caisses à savon s’élance ce dimanche au domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Pour l’occasion, près de cinquante véhicules pilotés tant bien que mal par des doux dingues dévaleront une pente à toute vitesse sous les vivats d’un public hilare. Adrénaline, sensations fortes, rire, gamelles et grand n’importe quoi en perspective.

>> La Red Bull Caisses à savon en direct.

Au programme, Marsupilami et libellule

Petite particularité, les véhicules ont été fabriqués par les participants eux-mêmes, qui doivent rivaliser de créativité et d’ingéniosité. On compte ainsi un traîneau Reine des neiges, un vaisseau spatial Soyouz, un véhicule en forme de nid de Marsupilami, une libellule roulante, une dépanneuse… Un travail de précision auquel les participants accordent leur temps libre et leur énergie.

« Cela m’a pris près de 200 heures de travail et coûté plusieurs milliers d’euros », confie Gilles, de l’équipe Frozen Racing Team. « On a désossé un quad, puis on lui a donné l’apparence d’un traîneau, d’où le thème Reine des neiges », ajoute-t-il.

La Fozen Racing Team et leur traîneau. - Frozen Racing Team

Les membres de la Team Mocassin eux, sont « partis d’une baignoire, réaménagée avec des roues de quad, de brouette et un volant. Ça nous a coûté trois semaines de travail et le quad de mon fils ! », révèle Amina, membre de l’équipage. « On utilise un peu ce qu’on trouve, surtout des matériaux de récupération », déclare Flavien, de la Team Imalipusram, au véhicule en forme de nid de Marsupilami. « Mais Red Bull impose un cahier des charges assez rigoureux pour éviter les accidents », précise-t-il. Les organisateurs n’autorisent en effet que des véhicules de moins de 80 kg, au volant et aux freins en parfait état.

La fusée Soyouz d'Amina avant customisation - Team Mocassin

« L’esprit est totalement délirant »

Mais, hormis une bonne dose de rire et de sensation forte, que viennent chercher ces participants ? « L’esprit de cet événement est totalement délirant, s’enthousiasme Gilles, on a des boulots, des responsabilités, il faut bien lâcher prise, de temps en temps. Le but, c’est de s’amuser et d’essayer d’arriver entier en bas ! », « C’est un spectacle convivial et familial. Et puis ça nous amuse de nous lancer des défis », ajoute Flavien.

« L’ambiance est très bon enfant, on a l’impression de retourner 20 ans en arrière. On ne se prend pas du tout au sérieux et on s’amuse comme des petits fous. C’est pour nous un rêve de gosse de participer à cet Red Bull Caisses à savon », déclare Amina. L’événement permet également à Amina de faire connaître son association, qui s’occupe d’enfants malades.

Pas moins de 30.000 participants sont attendus à cet événement ludique, qui promet une fois de plus d’être mémorable.