Paris 2024: Champagne, hôtel 5 étoiles... Le voyage grand luxe de la délégation française à Lima

Anne Hidalgo lors de l'annonce officielle de la sélection de Paris, comme ville hôte des JO-2024, le 13 septembre à Lima. — FABRICE COFFRINI / AFP

Une délégation olympique française, accompagnée de la maire de Paris Anne Hidalgo, s’est rendue au Pérou du 8 au 15 septembre pour l’attribution des Jeux.

Le coût de ce voyage s’est élevé à 1,5 million d’euros, selon une information de Mediapart.

Ceux qui s’inquiètent du coût pharaonique des Jeux olympiques à Paris en 2024, ont de quoi s’alarmer. Les JO n’ont même pas commencé qu’ils ont déjà coûté plus de 1,5 million d’euros. Cette somme faramineuse représente le coût du voyage de la délégation olympique française à Lima, le 8 septembre dernier, selon une information de Mediapart.

Hôtel cinq étoiles, champagne, meilleur restaurant du pays…

Les membres de la délégation française ne se sont en effet rien refusés. Arrivés en avion spécial affrété pour l’occasion, ils ont été logés dans un hôtel cinq étoiles de Lima. Le soir de l’attribution des jeux, ils se sont restaurés dans l’établissement le plus prestigieux de la capitale péruvienne, le Astrid y Gaston, la meilleure table du pays et 33e meilleur restaurant du monde selon la liste du magazine britannique Restaurant. Ce dîner aurait été abondamment arrosé de champagne et de pisco, sorte de pinot local.

Le coût total de ces largesses s’élèverait à 1,5 million d’euros, pour une délégation de quelques centaines de personnes. Selon un calcul effectué par Mediapart, cela représenterait 4.687 euros par personne. Ce coût était à la charge du GIP (groupement d’intérêt public) Paris 2024, financé à 50 % par le contribuable.

. @Paris2024 Bonjour, serait-il possible d'ajouter à la note d'1,5 million pour Lima le petit 1 500 € de mon voyage de cet été ? Bien cdlt — AlexKaji 🇫🇷❤️🇵🇭❤️🇯🇵 (@alxkj) September 27, 2017

Mais il y a plus grave. Mediapart affirme que des primes de licenciement auraient été versées à des cadres de Paris 2024 alors que leur mission était, par nature, temporaire. Plusieurs de ces cadres seront d’ailleurs réembauchés par le Comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) à l’occasion des jeux. Rien ne semble être trop beau pour les Jeux olympiques.