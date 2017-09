Paris: L'enseigne «Au Nègre Joyeux» va être retirée

"Au Nègre Joyeux" était une une des premières chocolateries ouvertes à Paris vers 1748. La fresque représente Zamor, serviteur de Madame du Barry (maîtresse du roi Louis 15). Bien que la fresque soit protégée par du plexiglas (l'enseigne est inscrite aux monuments historiques), on imagine très facilement pourquoi cette façade fait l'objet d'attaques répétées... Au même titre que l'enseigne "Au Planteur", rue des Petits-Carreaux, cette enseigne témoigne du passé français colonialiste... #lateteenlair #Paris #parisien #parisjetaime #iloveparis #parismaville #topparisphoto #igparis #igersparis #aunegrejoyeux #placedelacontrescarpe #facadeparisienne

A post shared by Marie / ❤❤️️ Paris (@latete_enlair) on Jan 24, 2016 at 11:41pm PST